Meteo, la previsione di Sottocorona sulle temperature di settembre. Ancora caldo? La verità

Ancora qualche scampolo di caldo in vista? A fare un punto della situazione sul meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus, dove parte con un focus sulle temperature: “Dal confronto fra le temperature di oggi e le medie, cioè i valori che possiamo definire normali, vediamo che al sud siamo leggermente sopra media, al centro e al nord siamo su temperature assolutamente normali per essere quasi metà settembre. Questa situazione non cambia molto nei prossimi giorni, c'è qualche passaggio di nuvole, qualche pioggia, però sostanzialmente non cambia molto. Tant’è che se passiamo alla giornata di mercoledì restiamo in una situazione, anzi forse un poco aumenta, leggermente sopra media. Sulla Spagna siamo abbastanza sopra le medie, qui parliamo già di 4 gradi almeno. La zona fredda che c’era a ovest entra sull'Europa ma senza troppa forza e scavalca l’Italia. Se arriviamo a sabato prossimo troviamo la parte fredda che ha preso poi tutta l'Europa centro-orientale, l'Italia sempre protetta in qualche modo ed ha temperature fra i 2 e 4 gradi al di sopra della media, quindi un buon settembre per intenderci. Ma tra Francia, Spagna, Portogallo, lì siamo con 5, 6, 7 gradi al di sopra della media, cioè fa ancora caldo decisamente”.

Sottocorona si concentra quindi sulle previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, sabato 13 settembre, abbiamo un peggioramento che interesserà tutto il nord. Sono più deboli appena si passa l'Appennino, ancora qualcosa in Toscana, il grigio di nuvole al centro e in parte al sud, situazione che si risolve abbastanza rapidamente. Perché nella giornata di domani, domenica 14 settembre, troviamo già tempo migliorato sulle zone centrali e occidentali del nord. Il nord-est, parte anche del Veneto, oltre al Friuli Venezia e Giulia, ancora con questi fenomeni intensi, più deboli i fenomeni, ma ci sono ancora, su parte della Toscana, la Liguria, le Marche, sull'Appennino centro-meridionale, ma lì parliamo veramente di pioviggini. La situazione nella giornata di lunedì 15 settembre evidenzia che queste piccole incertezze in realtà si attenuano, quindi abbiamo una giornata con qualche pioviggine qui e là, qualche nuvola, ma insomma giornata di tempo sicuramente stabile”:

Infine il meteorologo analizza le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Qualche valore ancora abbastanza alto al sud, 27-28 gradi si raggiungono con una certa facilità, al nord le temperature si mantengono, il livello di riferimento è 25-26 gradi, non di più. La tendenza nelle prossime 24 ore è che c'è un leggero aumento sulla parte settentrionale, qualche diminuzione sulle zone del centro e direi sostanzialmente stazionari al sud, i cambiamenti non sono poi così marcati”.