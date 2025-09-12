Meteo, Giuliacci spiazza tutti: "Tre fasi", i giorni di settembre da segnare

Foto: LaPresse

Pina Sereni 12 settembre 2025 a

Che tempo farà nei prossimi 10-15 giorni? A fornire previsioni meteo e tendenze fino a sabato 27 settembre è il colonnello Mario Giuliacci. Ebbene, fino a domenica prossima avremo "ancora tempo atlantico, ma poi da lunedì 15 a sabato 20 arriva un'alta pressione sull'Italia, quindi si va verso una fase di bel tempo". Buone notizie? Un momento. Tra il 21 e il 27 settembre tornano ancora le perturbazioni atlantiche, spiega l'esperto con un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . In particolare tra sabato 13 e domenica 14 settembre arriva sulle regioni di nord-ovest, e poi su quelle di nord-est e sulla Toscana.

Una seconda fase calda la avremo tra lunedì 15 e sabato 20 settembre, "quando un'alta pressione estesa" porterà "bel tempo su tutta l'Italia". Temperature più alte ma che "resteranno sotto i 30 gradi" a eccezione di Foggiano, Materano, Siracusano, Catanese e Campidano dove i valori sforeranno fino a 32 gradi Finita qui? Giuliacci annuncia: "Da domenica 21 a sabato 27 settembre tornano i piovosi venti atlantici" e con essi precipitazioni diffuse.