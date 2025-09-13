Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 13 settembre: tutti i segni

Branko 13 settembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 13 settembre 2025.

Ariete

Ottimi conversatori, brillanti e interessanti riuscite a farvi ascoltare, quindi non avete bisogno di ricorrere a sotterfugi - siate voi stessi e vincerete. Luna sarà per due giorni in Gemelli, vi assiste nelle questioni scritte e nei colloqui diretti con le persone che vi servono per i vostri attori. Soltanto nelle dispute familiari dovete mantenervi calmi. C'è il pericolo di combinare qualcosa di cui in seguito vi pentirete. Marte aumenta la passionalità, lasciatevi pure “sfruttare”.

Toro

Luna passa in Gemelli, settore dei soldi, non è azzardato dire che potreste guadagnare anche oggi e domani se impegnati nell'attività, ma è ancora più importante il segnale di fiducia che le stelle vi lanciano - un futuro migliore. Le idee che nascono sotto queste congiunzioni astrali sono originali, autentiche, realizzabili anche sotto il profilo finanziario. Il momento è buono per iniziare nuove politiche aziendali. Marte dice che dovete battere il ferro anche nelle conquiste d’amore.

Gemelli

È arrivata la Luna più importante dell'estate, domani cambia fase e diventa ultimo quarto. Nasce una nuova situazione domestica, coniugale, professionale. Fatevi avanti se avete qualcosa da dire, chiedere o contestare. Solitamente ultimo quarto non è propenso alle vicende amorose, ma avendo voi entrambi i pianeti d'amore, Marte e Venere, in aspetto di complicità, questa sera farete centro. Prossimamente Mercurio vi riserva una nuova fonte di guadagno, stasera pagate voi.

Cancro

È l'amore il vostro passatempo preferito, le sorprese per chi è alla ricerca di una storia arrivano da sole, portate dal vento di Venere e naturalmente da Giove. Alle donne Giove riserva un uomo adulto, importante nel lavoro e in quello che fa, benestante. Sotto questo cielo i vostri figli cominciano a creare la loro famiglia e presto vi regaleranno eredi. Anche Urano proietta fosforescenti raggi all’amore vostro unico padrone. Viaggi e affari molto bene.

Leone

Situazione astrale stimolante vi consente di puntare in alto. Luna ritorna ottima per i contatti di lavoro e di affari, in Gemelli si congiunge a Urano e insieme fanno scattare nella vostra mente un'idea vincente. Potreste riprendere anche progetti che si sono arenati da qualche parte all'inizio dell'anno. La vostra agenda è fitta di appuntamenti, speriamo anche molti messaggi d’amore.

Vergine

In certi momenti, quando vediamo nel cielo astrale un eccesso di sollecitazioni senza un ordine preciso, e quindi il pericolo di creare confusione, noi invitiamo a rimandare. Nel campo professionale-finanziario, perché combattere oggi e domani con una Luna ultimo quarto in Gemelli, quando la prossima settimana ci saranno circostanze migliori. Anticipiamo che avrete una seconda Luna nuova nel segno, il 21. Perfetta conclusione di stagione, con amore! Oggi relax.

Bilancia

Amore, eccomi. Prima dell’equinozio autunnale, che apre la vostra stagione di compleanno, questi ultimi influssi estivi vi regalano bellissime occasioni d'amore avete iniziato la settimana con notizie al cardiopalmo per la professione e in modo speciale per le collaborazioni, che adesso assumono una bella visibilità. Tutto è avvolto nella luce lunare in aspetto formidabile con Marte nel vostro segno e Venere in Leone. Avete una memoria di elefante, pensate e arriverete alla conclusione.

Scorpione

Giorni importanti per la crescita professionale e finanziaria, ma in tutto dovete partire con i piedi di piombo. Oggi affidatevi al vostro intuito, che Luna in Gemelli rende infallibile nelle iniziative professionali, Giove controlla tutto legalmente, ma qualche proposta - vostra e degli altri - è utopistica. L'astro della guerra, Marte, arriva nel segno il primo giorno d’autunno, 22, ma già oggi inizia a prepararvi alle grandi manovre che vi attendono nella nuova stagione. Amore addormentato.

Sagittario

Saturno, Saturno! Il pianeta del tempo che passa, della maturazione, delle prove e degli esami, svolge sempre un ruolo da primario nel nostro oroscopo. Specie nei giorni in cui si deve scontrare con qualche altro pianeta, oggi con Mercurio-Sole-Vergine, e con Luna ultimo quarto-Urano, in Gemelli. Bisogna agire con circospezione, il mondo fuori vi aspetta, per valutarvi. Lunedì andrà già meglio, oggi seguite Venere che vuole discrezione, eleganza, bon ton. Raffreddore.

Capricorno

Opplà! Arriva di sabato la Luna più intelligente e produttiva, due giorni transita in Gemelli, settore del lavoro e della salute. Il richiamo è anche sulle questioni di ordine legale, fate una verifica delle vostre carte, conti, fatture, andando se necessario indietro di qualche anno. Poi affronterete con l’eleganza di Venere i vostri cari parenti, mentre al caro coniuge dedicherete finalmente un sabato sera d'amore. C'è nell'aria qualcosa di molto promettente per chi cercasse flirt.

Acquario

Le stelle non conoscono la settimana corta, quando decidono che è l'ora di azione bisogna agire. Oggi e domani avete in mano la fortuna, assicurata dalla Luna ultimo quarto in Gemelli congiunta a Urano, vostro benefattore celeste. Se c'è qualcuno di voi che deve ancora decidere cosa fare in questa gioiosa vita, lo faccia adesso. Idee chiare, pensiero penetrante, forza di convincimento, notevole fascino. È molto facile innamorarsi di voi, ma i vostri pensieri dove vanno?

Pesci

Un immaginario cartello sulla porta delle vostre case, è noto che i Pesci essendo il segno doppio posseggono due case, quindi scrivete: Si prega di non disturbare. Il cambio di Luna, ultimo quarto nei Gemelli, è una fase non solo indicata, ma preziosa, per sistemare la casa e rivedere cose familiari. Il rapporto tra di voi. Abbiamo ottimi segnali dei pianeti per la vostra futura crescita professionale. Crisi o non crisi, siete tra quelli che non perdono. Spendete per amore, ma è una gioia.