Harry e re Carlo, retroscena sul tè della pace: "Solo un primo titubante passo"

È durato all’incirca 55 minuti l’incontro presso la residenza reale di Clarence House tra il principe Harry e Re Carlo III. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi, padre e figlio avrebbero chiacchierato davanti a una tazza di tè, poi ciascuno sarebbe ritornato a i rispettivi impegni. Fonti vicine agli ambienti reali parlano di un timido tentativo di riconciliazione tra i due, dopo i dissapori insorti a seguito della pubblicazione del libro Spare, in cui il secondogenito di Lady Diana ha raccontato alcune vicende private della Royal Family. Sarà davvero così?

L’incontro a Clarence House

Cosa si siano detti Harry e Re Carlo non è dato saperlo. Come riporta il Daily mail, Buckingham Palace ha confermato che “Sua Maestà ha preso un tè privato con il Duca di Sussex”, chiarendo che non sarebbero state rilasciate ulteriori informazioni in merito all’incontro. Circostanza che, in realtà, non era sfuggita a i royal watcher e ai giornalisti assiepati fin dalle prime ore dell’alba davanti alla residenza reale. Il re è arrivato a Clarence House da Balmoral (Scozia), dove sta trascorrendo un breve periodo di vacanza e adempiendo ad alcuni impegni pubblici, alle ore 16.15. Harry lo ha raggiunto alle 17.20, scortato da due delle sue guardie del corpo statunitensi. Poi, alle ore 18.14, il Duca di Sussex ha lasciato l’abitazione per recarsi a una cerimonia di beneficenza organizzata dalla Fondazione Invictus Game, di cui è fondatore e patrono. Ma secondo esperti reali contatati dal tabloid "si è trattato del primo passo titubante verso la riconciliazione, almeno tra padre e figlio".

Le tensioni tra padre e figlio

Il principe Harry e re Carlo si erano visti per l’ultima volta a febbraio del 2024, quando il duca di Sussex era volato a Londra dagli Stati Uniti, dove vive attualmente assieme alla moglie Meghan e ai due figli, Archie e Lillibet, dopo che la notizia del cancro diagnosticato a Sua Maestà era diventata di dominio pubblico. L’incontro era stato piuttosto breve, lasciando ipotizzare che tra padre e figlio i rapporti fossero ancora molto tesi. Tuttavia il “tè-lampo” di ieri pomeriggio sembra aprire la strada verso la riconciliazione, mentre non ci sarebbe ancora alcun segnale di riappacificazione con il principe William. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, ieri i due fratelli si trovavano entrambi a Londra ma non si sarebbero incontrati. Che ci sia ancora aria di maretta? Chissà.