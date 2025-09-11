Carlo e Harry, un tè insieme per tornare padre e figlio

Foto: LaPresse

Il principe Harry ha lasciato frettolosamente e senza rilasciare dichiarazioni, Clarence House dopo l'atteso incontro di riconciliazione con il padre, re Carlo III, conclusosi in meno di un'ora. Il duca di Sussex ha bevuto un té con il monarca, durante un meeting durato appena 55 minuti, ma che ha segnato il loro primo incontro di persona in più di 18 mesi, da quando Harry era volato nel Regno Unito per vedere Carlo nel febbraio 2024, dopo aver appreso della sua diagnosi di cancro. Il secondogenito del re ha poi partecipato a un ricevimento collegato agli Invictus Games, da lui stesso lanciati nel 2014 come torneo per veterani e personale militare infortunato.

Il duca è al terzo giorno di un viaggio nel Regno Unito che si concluderà oggi. Il ritorno del principe Harry nel Regno Unito è stato accolto con "sospetto", dall'esperto reale Hugo Vickers che ha affermato che la famiglia reale non si fida più di lui. Harry «non è degno di fiducia» e ha «causato molti danni» con il suo libro di memorie "Spare", ha detto al Sun l'autore di biografie reali bestseller, tra cui quella sulla Regina Madre e una sulla Regina Mary: «Sarebbe nel suo interesse, e in quello di tutti gli altri, se in qualche modo riuscisse a raggiungere una sorta di riconciliazione personale con suo padre». L'esperto ha poi ricordato che re Carlo una volta implorò suo figlio: «Non rendere infelici i miei ultimi anni». Un impegno che Harry sta mostrando di volersi assumere.