Harry finalmente a Clarence House per vedere re Carlo: cosa filtra sul faccia a faccia

Valentina Bertoli 10 settembre 2025 a

I tempi sono maturi per una pace duratura tra il principe Harry e re Carlo? L'incontro tra i due, che sta avvenendo in queste ore a Clarence House, sembrerebbe suggerire di sì. A "sganciare la bomba" e a catalizzare l'attenzione del mondo è Sky News, che riporta che il duca di Sussex è stato avvistato nei pressi della casa di proprietà reale situata sul Mall per un confronto senza filtri e senza fronzoli con il padre. Il faccia a faccia, sperato per lungo tempo dai sudditi più fedeli, arriva a distanza di un anno dall'ultima occasione di colloquio tra i due, quando il secondogenito del sovrano era tornato a Londra per offrire il suo sostegno. Carlo, rompendo con la tradizione, si era da poco messo a nudo e aveva annunciato di essere in cura per un cancro.

Di segnali di disgelo si era parlato anche recentemente. Dopo voci insistenti di riconciliazione e lunghi silenzi ufficiali, ad aprire a scenari migliori era stato il duca di Sussex stesso, che aveva ammesso di attendere in cuor suo un riavvicinamento con il monarca. Harry è in visita nel Regno Unito da lunedì. In questi giorni ha deposto una corona di fiori sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta, alla St. George's Chapel nel castello di Windsor in occasione del terzo anniversario della sua morte e ha partecipato ad alcuni eventi con le associazioni di volontariato da lui patrocinate a Londra e a Nottingham. Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata da Buckingham Palace sulla riunione di padre e figlio, ma il fatto che la notizia stia facendo il giro della rete lascia credere che non possa trattarsi di una fake news.