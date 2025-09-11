Baby Gang è stato arrestato a Milano: trovata una pistola nella sua stanza d'albergo

Foto: Ansa

Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, è finito nuovamente in manette. Il trapper ventiquattrenne di origini italo-marocchine è stato sorpreso dai militari in un albergo in via Vallazze a Milano con una pistola calibro 9 illegalmente detenuta, mentre le altre due pistole sono state trovate nascoste nel doppio fondo di un mobile nella sua abitazione di Calolziocorte. Lo stesso trapper ventiquattrenne dopo la mezzanotte aveva fatto una storia muta sui social: aveva mostrato il suo volto e una colonna sonora esplicativa "Noooo la polizia...". L’ironia social è però durata poco e le forze dell’ordine lo hanno prontamente condotto al carcere di San Vittore.

L'indagine dei carabinieri riguarda dunque un presunto traffico di armi. Prima dell'arresto per la pistola, nell'ambito di questa operazione più ampia, Baby Gang era libero in attesa di affidamento ai servizi sociali per la condanna definitiva a 2 anni 9 mesi e 10 giorni dello scorso marzo per il caso della sparatoria vicino a Corso Como, zona della movida milanese. In altri processi, poi, ha ottenuto assoluzioni o riportato condanne non ancora definitive. Sotto la lente giudiziaria ci sarebbero altre quattro persone, tra cui il trapper e amico Simba La Rue, già in carcere per scontare due pene definitive. Entrambi nei loro brani, ascoltatissimi da molti giovani, inneggiano alla violenza, all’uso di stupefacenti e si schierano convintamente contro le forze dell’ordine.

“È una persona molto pericolosa, che manifesta, anche nelle sue canzoni e nelle sue esibizioni, un evidente disprezzo verso le autorità e le forze dell'ordine, e abitualmente usa armi vere, anche da guerra, nelle riprese dei suoi video. E per averle a disposizione si avvale dell'appoggio di una rete criminale specializzata nel traffico di droga”. Lo evidenzia, da quanto si apprende, il pm di turno di Milano nella richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere a carico del trapper.