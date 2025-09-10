Polonia, Caprarica sbotta: "Enormità". Paragone lo inchioda sull'Ue: "Parlare chiaro"

Luca De Lellis 10 settembre 2025 a

Nel giorno in cui la Polonia subisce - e prontamente sventa - l'attacco di 19 droni russi, risuonano come un macigno le parole della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen: "L'Europa ha lo stomaco per combattere?". Tante le possibili interpretazioni, alcune in conflitto tra loro, anche nello studio di Paolo Del Debbio della trasmissione 4 di Sera. Se, infatti, per Gianluigi Paragone la numero uno dell'Ue ha fatto "un discorso con una postura offensiva e non difensiva", quindi "abbiamo purtroppo un'Europa pericolosamente attrice di ulteriore pericolosità al tema", d'altra parte - si oppone il giornalista e scrittore Antonio Caprarica - "sentire te che parli di escalation europea nel giorno in cui i russi mandano venti droni a violare lo spazio aereo europeo è veramente una enormità".

Paragone si domanda "con il mandato di quale paese abbia proferito quelle parole la Von der Leyen, visto che non ha una delega a pronunciare un discorso del genere". Il problema che pone è quello del consenso del governo europeo, che sostanzialmente non esiste: "L'Unione europea non ha la titolarità politica per affrontare questo discorso e non ce l'avrà mai fin tanto che non ci sarà una legittimazione popolare dal basso", e poi "deve parlare chiaro all'opinione pubblica su come vuole muoversi in merito all'escalation". Anche perché, a suo dire, "la Russia è legittimata dall'America di Trump, che è stato eletto democraticamente, mentre l'Europa non è nulla e molti europei sono determinati a difendere e ad andare contro la guerra". Caprarica non ci sta e chiude la discussione con una replica piccata: "Il tuo mi pare un invito alla resa, ad accettare che la scena internazionale sia dominata dalla Russia. Io da europeo sono fiero di pensare che non sia così".