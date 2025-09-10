Occupazioni, Cerno al Tg4: "I manifesti della Lega rimossi? Censura solo a sinistra"

Marco Zonetti 10 settembre 2025 a

a

a

Ricordate la polemica dei manifesti della Lega dedicati alle novità del decreto sicurezza, criticati perché realizzati con l'intelligenza artificiale e strappati dal Comune di Roma in quanto razzisti e istigatori d'odio? Ebbene la Lega ci riprova e questa volta con volti reali, fra cui quello di Ilaria Salis. «Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore», sintetizza uno dei manifesti leghisti corredati dalla foto dell'europarlamentare di AVS. La campagna del Carroccio a sostegno del Decreto Sicurezza si diffonde così sui muri della Capitale e sfida direttamente il sindaco Gualtieri, che nel luglio scorso aveva dato ordine di rimuoverli per incitazione all'odio. Ora invece sono tornati sui muri di tutta Roma, con tanto di volti reali di Ilaria Salis e di «Lady Scippo», alias la rom Anna Zakirovic riuscita a evitare - grazie alle gravidanze - la condanna a 30 anni di carcere per ripetuti furti. La conduttrice del Tg4 Stefania Cavallaro ha chiesto in merito il parere al direttore del Tempo Tommaso Cerno: «Per il Campidoglio la realtà è meglio o peggio dell'intelligenza artificiale?».

Video su questo argomento La maglietta “Frocia Italia” al Brianza Pride, Cerno: ha ragione Vannacci. Il vaffa al politicamente corretto

Cerno risponde: «A me piacevano anche i manifesti originali, perché – a prescindere dal fatto che fossero stati realizzati dall'intelligenza artificiale –rappresentavano quello che centinaia di migliaia di italiani vedono tutti i giorni nella realtà. Quando vedi una cosa vera e ti agiti così tanto significa che è vera, quindi tutta questa indignazione contro i primi manifesti non l'ho mai trovata comprensibile, così come il gesto di Gualtieri e di questa sinistra che gridano alla censura, chissà chi la fa, e poi la censura la fanno solo loro». E ancora: «Questi manifesti sono ancora più precisi perché ci rappresentano come l'occupazione delle case non solo esista ma venga perpetrata come campagna elettorale addirittura da persone che rappresentano la nazione italiana nel Parlamento Europeo con i soldi dei cittadini. Il che mi sembra il colmo. Ovvero che un organo legislativo professi un reato come se esso fosse un anelito futuro di un'intera democrazia. Ben vengano dunque questi manifesti che ci fanno ben capire con la realtà, con frasi reali, con dichiarazioni avvenute, chi sta con la legalità e chi sta con quelli che occupano le case e che ha titolo invece di utilizzarle per pagare gli affitti».