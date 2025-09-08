Us Open, Trump tifava per Sinner? La reazione che fa impazzire i social

08 settembre 2025 a

Possibile che Donald Trump tifasse per Jannik Sinner? A sollevare questo interrogativo, all'indomani della finale degli Us Open vinta da Carlos Alcaraz, è la reazione del presidente degli Stati Uniti al trionfo e all'inizio della festa dello spagnolo. Come si vede in un video già virale sui social, quando l'iberico sale sugli spalti per abbracciare il suo team, il tycoon repubblicano corruga la fronte e si concede una smorfia che non nasconde la delusione. La clip, inutile dirlo, ha fatto il giro della rete e attirato i commenti più disparati, suscitando soprattutto l'ilarità degli italiani.

President Donald Trump’s reaction to Carlos Alcaraz winning the U.S. Open







pic.twitter.com/06FhDpzbRM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025

Trump, tornato ad assistere ad un match degli US Open a distanza di dieci anni dall'ultima apparizione a Flushing Meadows, è stato accolto con ovazioni miste a qualche 'buuu' e qualche fischio dalla folla. La presenza del presidente Usa ha richiesto, come da protocollo, misure di sicurezza straordinarie, che hanno rallentato l'afflusso del pubblico. Il tycoon, tuttavia, ha assistito serenamente a tutto il match, pur non essendo stato coinvolto nella cerimonia di premiazione. Interrogato sui due avversari, non si è sottratto alle domande dei giornalisti.

Prima di rientrare a Washington, infatti, il presidente si è prestato ai microfoni dei professionisti e ha espresso la sua opinione sui tennisti e sul match. "I due giocatori hanno un talento incredibile, colpiscono la palla così forte, non ho mai visto niente del genere. Mi sono divertito molto. Prima andavo sempre agli US Open", ha raccontato con entusiasmo. "Ultimamente è un po' più complicato... I tifosi sono stati molto gentili, non sapevo cosa aspettarmi. Poteva esserci qualche progressista, qualcuno li definirebbe liberali... Ma i tifosi sono stati fantastici", ha aggiunto poi.