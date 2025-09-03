L'intervista a Dror Eydar: “La propaganda anti Israele esiste grazie ai miliardi di governi e ong”

Giulia Sorrentino 03 settembre 2025 a

«La campagna mediatica contro Israele orchestrata da RSF? Gli do un consiglio, dovrebbero pubblicare lo Statuto di Hamas in tutte le lingue. Come storico, conosco solo un documento simile, il Mein Kampf». A dircelo è Dror Eydar, precedente ambasciatore di Israele in Italia, oggi studioso e opinionista del più importante giornale israeliano, Israel Hayom.

⁠250 testate giornalistiche di oltre 70 paesi per andare contro la narrazione filoisraeliana. Dietro che disegno c’è? E quanto incidono gli investimenti economici?

«Come altre ONG, RSF fa parte di un'industria che fattura miliardi, sponsorizzata da governi e organizzazioni antisraeliane e persino antisemite, e naturalmente con l'aiuto di donazioni da parte di utili idioti benintenzionati. Non c'è davvero alcun controllo su queste organizzazioni, i governi non controllano cosa viene fatto con i loro soldi e trattano le loro donazioni come un compenso per proteggere la loro immagine. I politici vogliono apparire come persone illuminate, e cosa c'è di più illuminato della libertà di stampa, che è la base di ogni democrazia occidentale?».

Si dice che l’attuale campagna sia finalizzata a difendere i giornalisti a Gaza…

«Abbiamo visto con i nostri occhi come questi "giornalisti" operano come parte dell'organizzazione terroristica Hamas. Per anni hanno usato il titolo "Press" per mascherare l'attività terroristica. Gli esempi sono molteplici. Gli obiettivi del progetto e i documenti trapelati portano a concludere che il denaro del governo francese (tra le altre cose) abbia finanziato questa guerra di coscienza. Questa è un'ulteriore prova del collegamento distorto tra le organizzazioni per i "diritti umani" e i media, e il denaro dei governi europei. Immaginate quante volte ciò è accaduto senza che avessimo il privilegio di visionare i documenti trapelati, e quante accuse di omicidio sono state promosse e hanno avvelenato l'opinione pubblica mondiale. RSF può fare campagna per i giornalisti in Corea del Nord, dato che il livello di libertà di stampa lì e a Gaza è simile. Anche il livello di ipocrisia dei giornalisti che fanno campagna contro lo Stato ebraico, che lotta per la propria vita contro criminali che si sono prefissati l'obiettivo di distruggere Israele e uccidere quanti più ebrei possibile. Forse sarebbe bene che RSF facesse qualcosa per il bene dell'umanità, per una volta, pubblicando lo Statuto di Hamas in tutte le lingue. Come storico, conosco solo un documento simile pubblicato circa cento anni fa in tedesco: Mein Kampf».

⁠⁠Il bersaglio è l’Occidente, ma chi parla di islamizzazione viene tacciato di islamofobia. Quanto c’è di reale?

«Esatto. L'obiettivo è la conquista dell'Occidente e la sottomissione della civiltà giudaico-cristiana sotto le ali dell'Islam. Questa non è fantasia, ma una semplice osservazione di ciò che i leader musulmani stanno pubblicando dall'interno dell'Occidente e sotto gli auspici di paesi come il Qatar, che acquista tutto ciò che può. Il leader supremo dei Fratelli Musulmani, Yusuf al-Qaradawi, scomparso tre anni fa, emise una fatwa nel 2003 per incoraggiare i suoi seguaci nell'Europa infedele: "I molti segni di salvezza sono cristallini e decisivi, secondo cui il futuro appartiene all'Islam e che questa religione di Allah trionferà... su tutte le religioni". Si basava su una tradizione, secondo la quale uno dei segni della redenzione sarebbe stata la conquista della città di Costantinopoli (Istanbul) e poi la conquista di Roma: "Costantinopoli fu conquistata nel 1453 dall'ottomano Muhammad Ibn Murad... e ora rimane la conquista dell'altra città - Roma, e questo è ciò che speriamo e in questo crediamo. Il significato di queste parole: l'Islam tornerà in Europa ancora una volta come conquistatore e vincitore dopo esserne stato espulso due volte... Credo che questa volta la conquista dell'Europa non avverrà con la spada, ma con la predicazione e la diffusione dell'ideologia islamica... fino a includere l'Oriente e l'Occidente (il mondo intero)”. Ma l'Occidente dorme, come negli anni '30. L'Europa si rifiuta di vedere il grande pericolo che la attende. Chiunque cerchi di risvegliare i popoli europei dal loro pericoloso sonno si scontra con un muro di accuse: questo è un meccanismo di silenziamento progettato per controllare il linguaggio attraverso il politicamente corretto. Ma è un meccanismo a senso unico: mentre è proibito parlare contro l'Islam radicale e i Fratelli Musulmani, a loro e ai loro sostenitori è permesso dire le cose più terribili contro Israele e contro gli ebrei. Viviamo in un periodo di oscurità intellettuale, in cui la verità è assente e occultata. Abbiamo bisogno di leader coraggiosi che si facciano avanti e si rifiutino di collaborare con la menzogna. Solo così l'Occidente potrà essere salvato».

⁠⁠Iran dà le armi e il Qatar i soldi ad Hamas: Israele non ha un solo nemico ma ne ha almeno tre…

«L'elenco dei nemici di Israele è lungo. Iran, Qatar e Hamas ne sono solo una parte. Israele è l'avamposto di tutto l'Occidente. Non per niente i nemici dell'Occidente lo attaccano per primi: sanno che la caduta di Israele, Dio non voglia, sarà il preludio al crollo dell'intero Occidente. La nostra guerra contro Hamas, Hezbollah, l'Iran e altri nemici è la guerra di tutto il mondo libero. Il problema è che ci sono persone in Occidente che comprendono il quadro generale, ma è difficile per loro superare i sentimenti antisemiti che li pervadono. È difficile eliminare duemila anni di lavaggio del cervello antisemita. E così, invece di collaborare con Israele contro i nemici dell'Occidente, stanno lavorando per impedire a Israele di combattere i suoi nemici, che sono anche i loro nemici. L'Iran ha sviluppato armi nucleari e missili con una gittata che raggiunge l'Europa. Anche il Qatar sta operando dietro le quinte in Italia. I Fratelli Musulmani sono stati messi fuori legge in molti paesi arabi e classificati come organizzazione terroristica. Perché continuano a operare in Italia senza interferenze? Stanno sfruttando la democrazia occidentale per diffondere e agire contro i valori liberali della società italiana. La tragedia è questa: Israele riconosce e conosce i suoi nemici, e quindi li combatte. Ma l'Occidente, e l'Italia al suo interno, non riconosce ancora l'enorme pericolo che lo minaccia. Ci sono alcuni leader irresponsabili in Europa che credono che sacrificando Israele otterranno la pace nelle loro strade. Questo è un terribile errore. Israele non è il problema, ma la soluzione per salvare l'Occidente. Ma come alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, lo stesso errore si ripete sotto i nostri occhi, come disse Churchill: "Avete scelto il disonore per paura della guerra; avete disonore e guerra insieme"».

Eppure, c’è chi come la relatrice speciale ONU Francesca Albanese nega che Hamas sia un’organizzazione terroristica.

«Francesca Albanese non è l'unica a essere al servizio delle forze del male nel mondo. Ce ne sono stati molti prima di lei e ce ne saranno molti dopo di lei. Il problema è che i media la trattano come una figura legittima, mentre in realtà lavora per insabbiare i terribili crimini di Hamas. Persone come lei stanno minando l'esistenza stessa dell'Occidente, si stanno battendo contro la semplice verità che qualsiasi bambino può discernere. Albanese non si batte solo contro Israele, ma contro l'Italia e l'Occidente. Hamas è nemico dell'umanità come i nazisti prima di loro. Per quanto riguarda gli errori commessi, sono molti. Israele è impegnato in una guerra esistenziale su sette fronti. È difficile per Israele operare contro l'ulteriore fronte della propaganda globale contro di noi. Per fare questo, abbiamo bisogno di persone coraggiose e di una stampa coraggiosa che non abbia paura di lottare per la verità e per l'intero Occidente».