Kate Middleton, la decisione drastica: "La prospettiva è cambiata"

Alice Antico 31 agosto 2025

Kate Middleton ha scelto di mettere la famiglia al primo posto dopo i difficili mesi segnati dalla malattia. Terminato il ciclo di cure per il cancro diagnosticatole nel febbraio 2024, la principessa del Galles ha deciso di ridurre drasticamente gli impegni pubblici per concentrarsi sui figli George, Charlotte e Louis. “La prospettiva di Kate è cambiata e le sue priorità sono cambiate”, ha spiegato un insider a "News Weekly". “Pur prendendo molto sul serio le loro responsabilità, lei e il principe William non hanno paura di dire di no quando necessario”.

Una scelta che non significa disimpegno, ma maggiore attenzione a dosare energie e presenza. L’estate, infatti, l’ha vista partecipare soltanto agli eventi più significativi per la Royal Family: il 'Trooping The Colour', la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, la visita di Stato del presidente francese Emmanuel Macron e il torneo di Wimbledon. “Kate sa che la visibilità è fondamentale per mantenere il profilo della monarchia, ma non è necessario che sia presente a tutto, sta facendo più attenzione”, ha chiarito la stessa fonte.

Il tema della stanchezza resta centrale nella vita di Kate: “La stanchezza è stata un problema importante, e lei continua a farci i conti durante il suo percorso di recupero”. Proprio per questo Kate evita di programmare impegni a lunga scadenza come faceva in passato, preferendo concentrarsi sul recupero e soprattutto sulla quotidianità familiare.

Le vacanze estive, trascorse con William e i bambini a Cefalonia lontano dai riflettori, sono servite a ricaricare le energie. Ora, rientrati in Inghilterra, la famiglia è alle prese con un trasloco importante: presto si trasferiranno al 'Fort Belvedere', storica dimora di Windsor finora poco amata dai reali, che diventerà la nuova residenza dei principi del Galles.