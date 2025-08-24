William e Kate traslocano a Windsor. Ansia per Buckingham Palace: "Sarebbe una catastrofe"

24 agosto 2025 a

La decisione del principe ereditario William e della sua famiglia di trasferirsi in una nuova proprietà nella tenuta di Windsor ha sollevato interrogativi sul futuro di Buckingham Palace, attualmente in fase di costosi lavori di ristrutturazione, e allarmato gli strenui sostenitori della monarchia e dei suoi simboli. Secondo il tabloid The Sun, la coppia reale e i loro tre figli hanno trovato nel Forest Lodge, una villa con otto camere da letto a ovest di Londra, la loro "casa per sempre". Scelta, questa, che non è stata ben digerita da tutti, soprattutto se si considera che, se il futuro re si stabilisse a Windsor, Buckingham Palace cesserebbe di essere la residenza ufficiale del monarca britannico, come lo è stata dal 1837.

Per il commentatore reale Richard Fitzwilliams, "sarebbe una catastrofe se Buckingham Palace venisse messo da parte perché rappresenta un edificio iconico, paragonabile alla Casa Bianca e conosciuto in tutto il mondo". Situato nel cuore della capitale, il palazzo di 755 stanze è una popolare attrazione turistica. Circa 500.000 persone lo visitano ogni anno durante i mesi estivi. Da un punto di vista istituzionale, è il cuore pulsante della monarchia britannica, con le sue numerose cerimonie ufficiali, le feste estive in giardino e il suo famoso balcone, dal quale la famiglia reale saluta il pubblico durante cerimonie come il compleanno del Re (Trooping the Colour).

Re Carlo III, 76 anni, non vive lì poiché sono in corso importanti lavori di ristrutturazione. Il progetto, stimato in 369 milioni di sterline (425 milioni di euro), dovrebbe durare fino al 2027. Carlo, che all'inizio del 2024 ha annunciato di soffrire di un cancro, ha dichiarato che intende fare di Buckingham Palace la sua base londinese una volta completati i lavori. Tuttavia, "data la sua battaglia contro il cancro, questo potrebbe non accadere", sottolinea Richard Fitzwilliams. Il monarca non ha mai nascosto la sua preferenza per la sua residenza a Clarence House a Londra, dove vive dal 2003.