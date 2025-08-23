Meghan Markle "furiosa": quella scelta che ricorda Kate e il gossip impazzito

Alice Antico 23 agosto 2025 a

a

a

La saga tra Meghan Markle e Kate Middleton sembra non conoscere tregua. Questa volta al centro delle polemiche non ci sono interviste o memoir, ma un semplice maglione che ha scatenato il dibattito tra i fan della Royal Family e i tabloid britannici. Tutto nasce dalle immagini del nuovo show di Meghan su Netflix, "With Love, Meghan", in cui la duchessa accoglie amici e ospiti nella sua villa californiana. Nel corso delle riprese, Meghan indossa un maglione a coste bordeaux firmato "Sézane", un dettaglio che non è passato inosservato. Si tratta infatti dello stesso modello, il “Sami”, sfoggiato da Kate Middleton nel 2023 durante una visita ufficiale alla Nottingham Trent University, anche se in una tonalità diversa: la principessa aveva optato per un elegante color crema, mentre Meghan ha scelto una variante più decisa in bordeaux.

De Martino e i video rubati, sospetti sul tecnico "infedele". La reazione

A far esplodere la polemica è stato il portale "Royal Insider", che ha rilanciato la coincidenza parlando di possibile “frecciatina elegante” di Meghan alla cognata. I fan più accaniti si dividono: c’è chi interpreta la scelta come un omaggio e chi, al contrario, la vede come l’ennesimo segnale di competizione a distanza tra le due donne. I tabloid non hanno perso tempo e hanno ribattezzato l’episodio con un soprannome già destinato a fare discutere: copy-Kate. Secondo indiscrezioni riportate dal gossip britannico, Meghan sarebbe “furiosa” per l’ennesima accusa di voler copiare lo stile della principessa del Galles. Eppure, la somiglianza degli outfit ha inevitabilmente alimentato nuove speculazioni in un clima già segnato da tensioni familiari e contrasti mediatici.