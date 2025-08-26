Garlasco, Lovati e la foto col Fruttolo: "Cosa fa ridere davvero". Replica di fuoco di De Rensis

26 agosto 2025 a

a

a

Bufera di Ferragosto sull'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Il legale è finito sui social sorridente con un mano un Fruttolo, lo yogurt analizzato nelle nuove indagini, e ha spiegato cosa è successo nel corso della puntata di Filorosso, su Rai3, di lunedì 25 agosto. "La prima domanda che mi viene in mente è: come le è venuto in mente?", chiede la conduttrice Manuela Moreno. "Ho partecipato a una festa di Ferragosto presso una cascina di miei amici e conoscenti. C'erano quelle tavolate di una volta ed è stato tutto molto bello, poi alla fine, siccome due giorni prima era stato il mio compleanno, questi ragazzi mi hanno fatto lo scherzo goliardico di regalarmi un pacchettino tutto infiocchettato, mi hanno detto di aprirlo e dentro c'era il Fruttolo", racconta Lovati.

Una fotto che "molti hanno trovato fuori luogo", commenta Moreno. Lovati spiega che non sapeva venisse pubbliciata. "Però la morale di questa cosa qua è che, come voglio dire, il Fruttolo che fa ridere tanto e che fa vergognare tanto in questo caso non l'ho inventato io. Il Fruttolo l'ha inventato chi ha promosso questa indagine stabilendovi di vivisezionare geneticamente una spazzatura dopo 18 anni dal fatto omicidiale. Questa è la cosa che dovrebbe far ridere, non l'avvocato Lovati", contrattacca il legale.

Video su questo argomento Chiedo per un amico, le novità sul caso Garlasco: cosa rivela Cavallaro

Affermazioni che provocano la reazione in studio di Antonio De Rensis, legale di Andrea Stasi. "Questa indagine posso garantire che presto non farà ridere nessuno, farà preoccupare qualcuno, caro Massimo", afferma l'avvocato, "e voglio anche dirti che noi, difensori di Stasi, non facciamo un processo a quella lacunosa, orribile indagine della Procura di Vigevano, condotta in maniera molto lacunosa. Noi vogliamo l'accertamento della verità, vogliamo che Alberto Stasi sia riabilitato e vogliamo gli assassini in galera".