Bombe israeliane sull'ospedale a Gaza, Ceccardi: "Hamas utilizza i civili per nascondersi"

25 agosto 2025

a

a

Dopo la condanna internazionale all'attacco contro un ospedale a Gaza, in cui hanno perso la vita 21 persone tra cui 6 giornalisti, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato: "Israele esprime profondo rammarico per il tragico incidente avvenuto oggi all'ospedale Nasser di Gaza. Israele apprezza il lavoro dei giornalisti, del personale medico e di tutti i civili. Le autorità militari stanno conducendo un'indagine approfondita. La nostra guerra è contro i terroristi di Hamas. I nostri obiettivi legittimi sono sconfiggere Hamas e riportare a casa i nostri ostaggi". Scuse per un'azione che è stata un tragico errore in una guerra iniziata dopo gli attacchi del 7 ottobre da parte di Hamas. Se ne parla nel corso di 4 di sera, il programma in onda lunedì 25 agosto su Rete 4, dove tra i commentatori prevale la condanna per i raid di Israele e in genere per l'operato del governo Netanyahu in Palestina.

In questo contesto Susanna Ceccardi, europarlamentare per la Lega, osserva che bisognerebbe andare alla radice dei fatti: "Anche i politici debbono attenersi alla doverosa realtà delle cose, perché Hamas purtroppo utilizza i civili e i luoghi sensibili per nascondersi e per avere delle location privilegiate, da cui chiaramente attaccare". "Erano giorni", osserva Ceccarci, "che le forze israeliane osservavano dei movimenti di Hamas sull'ospedale Nasser" nel corso di un'escalation militare che è frutto "dell'attacco tremendo del 7 ottobre".