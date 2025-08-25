Venezia, Gal Gadot non sarà alla Mostra. L'appello anti Israele di Verdone, Muccino & co.

25 agosto 2025 a

a

a

Gal Gadot non andrà alla Mostra del cinema di Venezia. L'attrice israeliana, protagonista insieme a Gerard Butler del film fuori concorso di Julian Schnabel 'The hand of Dante' non accompagnerà il cast e il regista al Lido. Secondo quanto apprende LaPresse, l'attrice era stata invitata ma la sua partecipazione non era prevista. L'assenza al Lido non sarebbe dunque legata al 'pressing' del collettivo Venice4Palestine che ha sottoscritto una lettera aperta, il 22 agosto, chiedendo alla Biennale di prendere posizione sul conflitto in Medio Oriente. Sul collega Gerard Butler non ci sono ancora conferme sulla sua presenza. Tuttavia la presa di posizione del collettivo fa discutere anche per i nomi che lo sostengono.

Mostra del Cinema di Venezia "per la Palestina". L'ultima trovata di attori e registi: la lettera-appello a suon di schwa

La richiesta di ritiro degli inviti ad attori e cineasti filoisraeliani con l'appello a dare spazio ad artisti durante la cerimonia d'apertura ha ricevuto circa 1.500 firme: il collettivo Venice4Palestine chiede alla Biennale di Venezia una presa di posizione su quanto sta accadendo a Gaza durante la Mostra del Cinema (27 agosto - 6 settembre). "Restiamo amareggiati dalla risposta dalla Biennale che non entra nel merito dei contenuti della nostra lettera - scrive V4P in un comunicato - Sceglie ancora di non menzionare la Palestina e il genocidio in corso, né tantomeno lo Stato di Israele che lo sta perpetuando". Diversa invece l'accoglienza ricevuta dalle sezioni indipendenti del festival: le Giornate degli Autori e la Settimana Internazionale della Critica hanno espresso apertura al dialogo e rilanciato l'appello sui propri canali social.

Il Festival proPal e quel logo che infiamma Venezia con messaggi subliminali

Tra i firmatari dell'appello figurano tra gli altri Ken Loach, Céline Sciamma, Audrey Diwan, Charles Dance, Jasmine Trinca, Carlo Verdone, i Manetti Bros, Miriam Leone, Valentina Lodovini, Marco Bellocchio, Laura Morante, Valeria Golino, Toni e Beppe Servillo, Fiorella Mannoia, Alba e Alice Rohrwacher, Claudio Santamaria, Pietro Sermonti, Gabriele Muccino, Serena Dandini, Roger Waters, Stefania Casini, Abel Ferrara, Francesca Marciano, Susanna Nicchiarelli, Giuseppe Piccioni, Olivier Rabourdin, Greta Scarano, Silvia Scola, Paola Turci e Andrea Zuliani.