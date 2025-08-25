Gaza, le violenze di Hamas sui palestinesi: ecco i video choc

Michael Sfaradi 25 agosto 2025 a

a

a

Il COGAT, reparto dell’esercito israeliano che coordina le attività governative nei territori palestinesi, ha pubblicato una serie di video nei quali è possibile vedere agenti di Hamas che abusano, aggrediscono e sparano ai residenti di Gaza. Dalla pagina inglese del COGAT il maggiore generale Ghassan Alian, israeliano di etnia drusa che ha autorizzato la pubblicazione dei filmati, si è rivolto alla comunità internazionale: “Questo è solo un esempio di come Hamas opprima la popolazione, abusi dei civili e usi la violenza sfrenata contro le persone per mantenere il suo dominio sanguinario e consolidare il suo potere. Hamas non rappresenta i residenti di Gaza, li governa con la forza, la paura e la crudeltà.” I video rilasciati mostrano per lo più pestaggi di uomini legati sdraiati a terra, alcuni con gli occhi bendati, che gridano di dolore dopo essere stati colpiti con bastoni o altri oggetti contundenti e presi a calci.



Qui di seguito il video diffuso dal COGAT:





Negli audio di questi video a volte si sentono ripetuti colpi di arma da fuoco. Hamas non ha mai negato di torturare o uccidere abitanti di Gaza che non obbediscono alla dottrina jihadista che impone. Anzi, crea e diffonde questi video per intimorire i civili palestinesi e scoraggiarli a cooperare con Israele o con qualsiasi altra autorità che non sia Hamas. Coloro che vengono torturati o uccisi vengono dipinti come traditori e il messaggio, diffuso fra la popolazione, giustifica l’operato e al tempo stesso mantiene il potere di Hamas con cruda violenza.

Filmati di questo tipo non sono una novità, per esempio nel luglio e agosto del 2014 Amnesty International, ONG che si è sempre rivelata ostile a Israele, con il rapporto, “Strangling Necks: Abduction, torture and summary killings of Palestinians by Hamas forces during the 2014 Gaza/Israel conflict”, ha messo in evidenza violazioni come l’esecuzione extragiudiziale, arresto e tortura di decine di persone tra le quali anche membri o simpatizzanti di Fatah. Nel rapporto era evidenziato che in quel periodo Hamas aveva dato carta bianca alle proprie forze per commettere abusi, in particolare contro i detenuti. Questi atti, che sono veri crimini di guerra, avevano come unico scopo creare un clima di paura in tutta la Striscia di Gaza. Nel rapporto si evidenziava che allora nessuno era mai stato chiamato a rendere conto di questi crimini contro i civili. Nessuno lo fu allora e nessuno, ne siamo convinti, lo sarà ora.