Edoardo Sylos Labini, solidarietà a Tommaso Cerno e al Tempo per le minacce

Postando in una storia Instagram la foto del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, anche Edoardo Sylos Labini ha voluto esprimere la sua solidarietà al giornalista e a tutta la redazione. "Solidarietà al direttore de Il Tempo per le minacce di morte", si legge. Il riferimento è alla lettera intimidatoria che è stata inviata al giornale da un gruppo anarchico. L'attore, regista e giornalista si è unito a un'ondata di messaggi di supporto e di fiducia che sono arrivati nella giornata di ieri e che si sono sommati ai commenti della premier Giorgia Meloni e di numerosi esponenti politici a favore della libertà di stampa.