Minacce anarchiche a Il Tempo, solidarietà di Unirai: "Non ci faremo mai ridurre al silenzio"

Anche il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, si schiera a sostegno de Il Tempo, il quotidiano romano minacciato dalla galassia anarchica con una lettera intimidatoria. "Il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, è al fianco delle colleghe e dei colleghi de 'Il Tempo' e di 'Libero', dei direttori Tommaso Cerno e Daniele Capezzone e dell'editore Gianpaolo Angelucci, destinatari di vili minacce firmate da gruppi anarchici. Chi prova a intimidire i giornalisti attacca la libertà di stampa e quindi la democrazia stessa", si legge in una nota. Una presa di posizione esplicita e senza riserve per tutelare chi, ogni giorno, racconta i fatti senza filtri. "Non ci faremo mai ridurre al silenzio né con la violenza né con la paura: la risposta deve essere più giornalismo, più verità, più coraggio. Serve una mobilitazione corale contro il clima d'odio e contro ogni tentativo di delegittimazione del lavoro giornalistico", è la promessa di Unirai, che così ha espresso la sua solidarietà al giornale diretto da Tommaso Cerno.