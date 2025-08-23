Il Tempo e la lettera degli anarchici, Cerno: la vera minaccia è il conformismo

Tommaso Cerno 23 agosto 2025 a

Dedico le minacce che il Tempo ha ricevuto per le sue inchieste e per le sue posizioni libere ai guru del nuovo conformismo, il politically correct, l’unico vero fascismo che esiste in Italia. L’idea che ci siano buoni e cattivi e che una democrazia si fondi su scorciatoie linguistiche e su frasi fatte, dove c’è una verità e gli altri sono stupidi e cattivi. Se qualcuno perde il suo tempo a provare a spaventare il nostro Tempo significa che abbiamo rotto questo incantesimo di ipocrisia, magari sbagliando ma in buona fede. E significa che contribuiamo alla democrazia e al pluralismo che qualcun altro vuole invece sotterrare con governi monocolore e pensieri mono neurone.

Dopo le minacce anarchiche arriva l'ondata di solidarietà: "Non fermatevi"

Ringrazio tutti quelli che ci hanno espresso solidarietà. Le migliaia di italiani, l’Ordine dei giornalisti, il sindacato e i colleghi che ci sostengono, a prescindere dalle idee politiche. I leader che hanno parlato, dalla premier Meloni a Tajani e Salvini, ai presidenti di Camera e Senato, a Matteo Renzi e Giuseppe Conte, distante da noi nelle posizioni ma coraggioso nel difenderci. Capisco il silenzio di Schlein e Fratoianni, in una sinistra dove ci sono più correnti che iscritti non bastano 24 ore per trovare una linea comune. Continueremo le nostre inchieste, continueremo a dire quello che pensiamo anche se saremo gli unici a pensarla così. Pronti a difendere chi non la pensa come noi da qualunque minaccia.