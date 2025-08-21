Adriano Pappalardo choc contro la Meloni. Poi fa dietro front

21 agosto 2025 a

Quella che doveva essere una serata di fine estate all'insegna della musica con un concerto organizzato a Passoscuro dal Comune di Fiumicino, durante l'esibizione di Adriano Pappalardo si è trasformata in un'invettiva contro il governo e contro il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il cantante, infatti, dal palco ha insultato il presidente Meloni, facendo gesti volgari in relazione al rapporto tra la premier e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La platea non ha gradito le esternazioni del cantante e dopo i fischi ricevuti, il cantante ha fatto dietro front, chiedendo scusa ai presenti.

Sui social, però, è montata la protesta e molti hanno trovato sgradevoli le sue parole nei confronti della premier. Molti i commenti di sdegno come quello di Silvia che su Facebook scrive "andava fermato, è ingaggiato per cantare non per insultare", o di Giordano che non ha condiviso le parole del cantante e si è sfogato, "si è preso i suoi meritati fischi". Emanuele, che era andato al concerto pensando solo di ascoltare un po' di musica commenta, "ha iniziato a fare una polemica di indirizzo politico totalmente fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile". Anche Stefania racconta, "ha inveito contro il governo e si è beccato diversi insulti dal pubblico".

Intanto il Comune di Fiumicino in una nota ha commentato la serata di musica e ha stigmatizzato "le digressioni dai toni troppo coloriti di Adriano Pappalardo". Il cantante "ha usato espressioni forti e colorite, rivolgendosi in maniera poco garbata nei confronti del presidente Meloni, in relazione ai suoi rapporti con Trump. Espressioni forti, accompagnate da una gestualità volgare che mi ha sconvolto, anche perché nella piazza c'erano famiglie e bambini". A raccontarlo all'Adnkronos è Giovanna Onorati, vice sindaco di Fiumicino, che era presente al concerto, organizzato dal Comune a Passoscuro, durante il quale si è esibito Adriano Pappalardo. Esternazioni che "al di là di tutto - prosegue Onorati - c'entravano poco con la serata e infatti la piazza non è rimasta per nulla entusiasta, tutt'altro, non l'ha applaudito e si è dissociata".

A questo punto il cantante "che, come sappiamo tutti, è un'artista stravagante, si è reso comunque conto della situazione e si è scusato più volte per queste sue uscite volgari e fuori luogo", ha concluso il vice sindaco. "Ho chiesto tre volte scusa a tutti quanti per aver detto quella brutta frase. Ho detto una cosa tipo: qua ci stanno togliendo tutto, anche la possibilità di fare il nostro lavoro, e questo grazie al governo di oggi, che continua a togliere, togliere, togliere. Poi ho detto che speravo che la Meloni mi avesse sentito. Però dopo la seconda canzone, mi creda, ho chiesto scusa più volte. Ho detto, signori, io vi chiedo scusa ufficialmente per quello che ho detto". Così Adriano Pappalardo si scusa per le "frasi colorite" contro il governo Meloni pronunciate durante un concerto a Passoscuro. "Un energumeno, prima che salissi sul palco, mi ha preso per un braccio e mi ha detto: 'qui siamo tutti compagni, tutti di sinistra'...quindi io ho pensato di assecondarli e mi sono lasciato prendere da questo attimo di intemperanza e ho detto qualcosa contro il governo", sostiene Pappalardo. Dalla platea dopo la sua invettiva contro il governo sono i partiti diversi fischi: "Un gruppetto di persone se n'era andato, quelli più risentiti, allora ho chiesto scusa e poi di nuovo scusa. Un tizio mi ha gridato pure: 'a vecchio, vattene a casa!'. Sono stato fuorviato da quello che mi è stato detto da quel tipo prima di salire sul palco. Così ho chiarito: "sento che ho detto qualche sproposito e me ne scuso se ho offeso qualcuno'. Più di questo non potevo fare. In ogni caso, lo spettacolo poi è andato avanti benissimo, mi dispiace che ora si parli solo di questo piccolo incidente. Io sono un cantante, un'artista, non mi occupo di politica, non ho tesseramenti, non ho niente. Il mio lavoro è quello di fare musica e ho avuto solo un piccolo incidente", conclude.