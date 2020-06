Per far ripartire gli acquisti arriva il "Bastard Black Friday" con Pappalardo testimonial

25 giugno 2020 a

Lo shopping è ripartito a rilento, c'è bisogno di stimolare gli acquisti e allora ecco il "Bastard Black Friday", l'iniziativa commerciale che Unieuro lancia con largo anticipo rispetto al tradizionale "Black Friday" di ottobre.

Da domani 26 giugno alle ore 9 fino all'8 luglio sarà possibile comprare i prodotti tecnologici a prezzi scontati sia nei negozi sia nello store online della catena. I saldi speciali sono stati annunciati con un video in cui Adriano Pappalardo fa da testimonial: abbandonato su un'isola deserta dà appunto dei "bastardi" a quelli che gli impediscono di approfittare degli sconti.

Ancora non sono noti i prodotti interessati e i prezzi, se ad esempio lo sconto riguarderà l'Iva come già accaduto in passato, ma l'attesa sul web nelle ultime ore è cresciuta. E si attendono le mosse della concorrenza di Unieuro per accaparrarsi i clienti.