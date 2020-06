12 giugno 2020 a

a

a

Si accascia e sviene. Paura per Laerte Pappalardo, il figlio 44enne di Adriano colto da malore improvviso durante le riprese di uno spot è finito in ospedale. Laerte Pappalardo, ex marito della blogger giornalista Selvaggia Lucarelli, si trovava a Marina di Camerota, nel Cilento insieme al padre quando si è sentito male ed è stato necessario l'intervento del 118. Le sue condizioni come detto non sarebbero gravi.