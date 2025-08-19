Cerca
Trump-Zelensky, Stefania Cavallaro è l'unica a trasmettere il faccia a faccia in diretta al TG4

Trasmettere in diretta il faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky seguendone, minuto dopo minuto, gli sviluppi significa fare del giornalismo di qualità e Stefania Cavallaro, vicedirettrice e volto del Tg4, lo ha dimostrato. La giornalista è stata infatti l'unica ieri, lunedì 18 agosto, a mandare in onda il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente dell'Ucraina. Un incontro delicatissimo, che ha visto i due leader confrontarsi su argomenti scivolosi come il cessate il fuoco, le cessioni territoriali e le garanzie di sicurezza per Kiev in un momento cruciale per possibili svolte e che poteva, per questi motivi, rendere difficile l'andare in onda senza filtri.

 

 

Mentre le principali televisioni italiane hanno scelto di raccontare l'evento solo dopo la sua conclusione, Stefania Cavallaro ha deciso di dare voce alla realtà, accettando la sfida e correndo il rischio di dover gestire in diretta notizie buone e cattive. I telespettatori del Tg4, attualmente diretto da Andrea Pucci, hanno avuto così modo di tenersi aggiornati e capire senza mediazioni cosa stesse accadendo nello Studio Ovale. La vicedirettrice, sempre pronta a raccontare i fatti dall'Italia e dal mondo, ha dato prova dell'elasticità e della trasparenza che da sempre contraddistinguono il suo lavoro. Come? Con lo stile asciutto e diretto che più si addicono a una professionista di razza del mondo dell'informazione. 

 

 

