Pippo Baudo, Banfi: "Intitoliamo a lui il Teatro delle Vittorie". Poi la battuta sulle quattro B

"La Rai intitoli a Pippo Baudo il Teatro delle Vittorie". Sono queste le parole di Lino Banfi dopo aver reso omaggio all'amico Pippo Baudo. L' attore si è rivolto al direttore generale della Rai, Roberto Sergio, che lo accompagnava verso l'uscita: "Roberto, perché non intitolate il Teatro delle Vittorie a Pippo Baudo - ha detto "il nonno d'Italia", che poi ha aggiunto, rivolto ai cronisti e con la sua parlata barese: "Io la proposta l'ho lancieta". E Roberto Sergio ha subito raccolto l'assist rispondendo: "Ne parleremo in Consiglio di amministrazione".

Ricordi di Pippo? "Di ricordi ce ne sarebbero a centinaia - ha aggiunto - Giocavamo sempre insieme noi che eravamo i 4 'B' del 1936: Bergoglio, Baudo, Berlusconi. Ahimè sono rimasto solo come quarto. Inutile dire che ci vedremo presto. Non lo posso dire. Caro Pippo! È ancora presto, ci vuole tempo, io sono lento e sono pigro...", ha ironizzato Banfi. "Aspettatemi e con calma arriverò dopo i tempi supplementari. Questa è la sede Rai che ha creato molti di noi e bisogna ringraziare Dio che siamo qui", ha aggiunto.