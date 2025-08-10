Roberto Cavalli, giallo sul testamento ed enigma dopo la morte: l'incognita sui debiti

Salvatore Martelli 10 agosto 2025 a

a

a

A un anno dalla morte di Roberto Cavalli, il suo testamento rimane un enigma. L’eredità dello stilista fiorentino infatti rimane un rebus da rivolvere tra beni di lusso, proprietà e debiti nascosti da un lato, e sei figli dall’altro. A dividersi il patrimonio saranno sette eredi titolati tra cui il figlio più anziano Tommaso che ha 57 anni, Giorgio il più piccolo che ne ha solo due e l’ultima compagna del mito della moda italiana, Sandra Nilsson. Ma a tenere banco, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, sarebbero i debiti considerati una vera e propria incognita.

Olly nella bufera: sigarette, vino rovesciato e bottiglie rotte al ristorante. La foto che lo inchioda

Del testamento, firmato pochi mesi prima della scomparsa di Cavalli, si sa che la sua fortuna era stata divisa in parti uguali ai 7 eredi. La lista dei beni è ampia: si va da una villa di 60 stanze sui colli fiorentini al famoso yacht Freedom. Infine sempre presente la vendita della casa di moda che avrebbe fruttato a Cavalli 230 milioni di euro. Ma la vera incognita che rimane è quella dei debiti: un secondo notaio infatti avrebbe invitato i creditori a dichiarare eventuali debiti entro metà ottobre di quest’anno.

"Ritocchini": Giulia Stabile nel mirino degli hater. Lei chiarisce: "Mai rifatto nulla"

Tra i figli ad uscire allo scoperto è stato Tommaso, il maggiore, che ha assicurato che la concordia regna tra gli eredi ma è complesso capire l’effettivo valore netto dell’eredità. Immobili e terreni sono già in comproprietà, mentre alcuni beni come l’elicottero sembrano essere stati già venduti. Ma quanto peseranno i debiti sui 200-400 milioni stimati di patrimonio? Appuntamento ad ottobre per i conti definitivi e la soluzione del rebus.