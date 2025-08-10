Olly nella bufera: sigarette, vino rovesciato e bottiglie rotte al ristorante. La foto che lo inchioda

Alice Antico 10 agosto 2025 a

Olly è finito al centro di una bufera social per una serata in un ristorante con amici che sta facendo discutere. Il vincitore del "Festival di Sanremo" 2025 e cantante del pezzo "Balorda nostalgia" è stato ripreso in alcuni video virali mentre cena in un locale, probabilmente a Genova, tra risate, brindisi, canti e sigarette sventolanti, perfino mentre mangiava. Il sipario, però, è calato su un'immagine che ha indignato molti: il tavolo lasciato in condizioni disastrose con vino rosso rovesciato, bicchieri rotti, mozziconi e resti di cibo sparsi ovunque. Come raccontato dal "Corriere della Sera", la scena del tavolo imbrattato è stata definita dai social una vera e propria “scena del crimine”, con utenti pronti a puntare il dito sulla superficialità dei commensali.

Il quotidiano digital "Torresette" ha invece raccontato come Olly, seduto con mozzicone in una mano e forchetta nell’altra, abbia trasformato il ristorante in un palcoscenico improvvisato: musica, balli, urla e una compagnia al limite del rumoroso. Ad aggravare la situazione, quindi, è stato soprattutto il comportamento del cantante: alcuni video lo mostrano fumare senza posa durante tutto il pasto, un gesto che ha suscitato l’ira di fan e detrattori, che hanno bollato il tutto come un comportamento “sgradevole e irrispettoso”. L'artista, al momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. La sua serata, però, rischia di restare nella memoria collettiva. Cosa accadrà? Resta tutto da scoprire.