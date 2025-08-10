Giulia Stabile nel mirino degli hater: "Ritocchini". Lei chiarisce: "Mai rifatta nulla"

Alice Antico 10 agosto 2025 a

Negli ultimi giorni, Giulia Stabile è finita nel mirino del gossip online a causa di articoli che ipotizzavano un suo possibile ricorso a interventi estetici dopo la sua partecipazione ad "Amici". La ballerina é intervenuta quasi immediatamente, probabilmente stanca da un lato e decisa a chiarire una volta per tutte dall'altro. Così, su Instagram, Stabile si è espressa con uno sfogo diretto. Tra le storie pubblicate ha scritto a caratteri cubitali: “RAGA NON MI SONO MAI RIFATTA NULLA AIUTO SMETTETELA. Sono passati 5 anni dalla mia edizione di amici. Sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni. Ma penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto o non abbia fatto nessuna punturina… ma non ho mai fatto NIENTE.”

In una storia successiva ha aggiunto un ulteriore chiarimento: “Avevo 18 anni appena compiuti, quando ho partecipato ad Amici… in questi 5 anni sono cresciuta ed insieme a me il mio corpo, è normale ci siano tratti leggermente cambiati… Oggi ho 23 anni, sto imparando ad accettarmi… non ricorrendo alla chirurgia estetica. Ripeto che non ho nulla in contrario a chi ne fa ricorso, ma sono cose che io non ho mai fatto…”. La sua replica è stata raccolta, e accolta, da diverse testate online, secondo cui Giulia ha ribadito la volontà di accettarsi senza interventi chirurgici.