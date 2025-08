Trump, Alan Friedman e la foto che imbarazza il giornalista: "Questo deficiente..."

02 agosto 2025 a

Un attacco via l'altro, dalla lotta all'immigrazione clandestina alle misure economiche, dalle politiche sociali alla comunicazione: se c'è uno che fa arrabbiare Alan Friedman è Donald Trump. Il giornalista americano da decenni in Italia - ricordate Maastricht-Italia su Rai3? - nelle ospitate in tv, negli articoli sul suo blog e naturalmente sui social spara a zero sul presidente americano. Recentemente a La7 ha detto che "le politiche dei dazi sono assolutamente senza logica economica e sono destinate a fare un boomerang lesivo dell'economia americana. Trump fa crollare le Borse, poi lo spread va su, poi Wall Street chiama la Casa Bianca e lui cambia idea". L'ultimo tweet è una stilettata che di argomentazione politica ha ben poco: "Vi rendete conto che abbiamo ancora tre anni e mezzo di questo deficiente alla Casa Bianca?", scrive su X.

"Sembra fatto apposta". La teoria di Friedman sull'elezione di Leone XIV

Il post come è facile immaginare divide gli utenti in "tifoserie" pro e contro Trump. Uno gli risponde: "Si purtroppo! Ma i tuoi compatrioti lo hanno votato. Sono deficienti come lui?". Friedman replica: "Se gli americani hanno votato non una volta ma ben due volte per questa persona, consapevole di chi è, allora l’elettorato americano merita Trump. Ma il resto del mondo no!". Peccato che fino a qualche anno fa Friedman condiva le sue interviste e gli articoli sul suo blog con una foto, probabilmente risalente al 2017, che lo ritraeva raggiante e sorridente mentre stringeva la mano al neoeletto presidente Trump... Scatto che oggi torna a rimbalzare sui social a ogni sparata del giornalista.