Meteo, temporali e schiarite: fine di luglio senza pace, la previsione di Sottocorona

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, ha fornito un quadro della situazione meteo nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Ci sono nuvole al nord, sulla Liguria, sull'alto Tirreno, che qualche precipitazione molto isolata la stanno dando. Sulle altre regioni ci sono ancora poche nuvole”.

Ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, mercoledì 30 luglio, abbiamo una instabilità molto isolata, al nord Liguria di Ponente, sull'Emilia l'Appennino, poi il Trentino Alto Adige, ci sono quantità piuttosto elevata di piogge, non altissime, potrebbero non essere temporali, ma magari qualche rovescio ci può essere, lo stesso vale per il nord della Sardegna. C’è qualche cenno di qualche fenomeno sull'Appennino centro-meridionale fra Lazio e Campania e poi molto deboli le eventuali piogge in Calabria. Giornata di domani, giovedì 31 luglio, che è più o meno simile, forse ci sono un po' meno di questi fenomeni di instabilità, sempre isolati, sempre nelle ore pomeridiane, nelle ore più calde, anche al nord ancora qualcuno fra Liguria ed Emilia e il Trentino Alto Adige, ma ci sono anche delle zone discrete e schiarite, qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, su quello Campano essenzialmente, quindi sono fenomeni molto isolati e la gran parte del Paese ha ancora un tempo decisamente stabile. Arriviamo alla giornata di venerdì 1 agosto, qui rimane simile la situazione al centro e al sud, forse qualche nuvola, ma insomma c'è ben poco, al nord invece questa instabilità si ripresenta numerosa in molte zone, il nord-ovest, ma soprattutto la parte centro-orientale, vedete fra Veneto e Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, anche con fenomeni molto intensi, abbastanza isolati, ma intensi sicuramente lo sono”.

Infine Sottocorona analizza le temperature massime previste per la giornata di oggi: “C’è qualche zona che magari per effetto di questi fenomeni pomeridiani ha dei valori relativamente bassi, per la stagione sono un po' sotto media. Siamo comunque a 28 gradi, non sono 18, meglio 28 che 38 volendo giocare sui numeri. La tendenza è quella che si era vista, sta mantenendo questo binario, leggeri aumenti, leggerissimi aumenti fra un giorno e l'altro, forse un grado, però la tendenza a risalire c’è, con molta calma”.