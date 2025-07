Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 30 luglio: tutti i segni

Branko 30 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 30 luglio 2025.

Ariete

Una rinuncia, un piccolo sacrificio personale, daranno serenità alle persone vicine, più forza al coniuge che sembra ancora intrappolato in una situazione complicata nel mondo esterno, per il lavoro o con i parenti. Luna è in Bilancia, transito breve però può avere effetti antipatici sulle relazioni. Un po' siete responsabili anche voi, avete tendenza a vedere tutto nero, ma non prendete troppo sul serio queste sensazioni. Però non vi manca la fantasia in amore, Sex a volontà.

Toro

Come un bue bianco, in mezzo a tante pecore spaventate dalla crisi del mercato, che indubbiamente risentite anche voi, ma se trovate oggi lo spirito affaristico riuscirete ad avere non solo il controllo della situazione ma guadagnerete pure. Il giorno è sotto la protezione della Luna ancora in Bilancia e lo sarà anche domani, decidete cosa volete di più - amore e divertimento, lavoro o denaro. Noi consigliamo solo di risparmiare il più possibile le energie fisiche, dormite di più.

Gemelli

Forte intesa con il padre, oppure un ricordo, questo fa pensare l'aspetto di Saturno con Giove. Tra loro si inserisce anche una emozionante Luna in Bilancia che riporta in mente la figura materna oppure una donna che tanto avete amato. Venere ultimo giorno nel vostro segno è vicina a questa Luna che transita nel punto più bello per l'amore, avete un fascino irresistibile e conquisterete chi volete con il solo sguardo. Avete occhi "spaccanti” (come dice un divo del cinema) che stregano.

Cancro

Un avvenimento privato prende tempo e attenzioni, non consente di dare il massimo nel lavoro e in affari, che sono però sotto l'attento controllo di Mercurio, indicato per i viaggi, soggiorni in posti di mare. Nonostante la Luna in Bilancia, questo è un momento di ottimismo e di positività. È bene che osserviate attentamente le reazioni degli altri e che controllate il vostro modo di fare. L'influsso tocca anche i sentimenti però non buttatevi subito in nuove relazioni.

Leone

A mezzanotte va la ronda del piacere. Luna in aspetto con Venere in Gemelli che lascerà domani mattina presto quel segno per entrare nelle acque calme del Cancro, ma a voi restano altri pianeti che portano passione e opportunità nel campo pratico, i viaggi sono sempre favoriti e consigliati anche da Urano, che vi farà vivere esperienze inedite. Questo è il bello della vostra vita, le cose positive arrivano di colpo. Come un fulmine a ciel sereno, dal bosco dei desideri arriva l’amore.

Vergine

Mercurio arriva nel segno appena in settembre, nel frattempo l'amore è stimolato da Marte ancora nel segno, da domani mattina anche Venere prende una posizione ottima dalla quale avrà un occhio di riguardo, soprattutto per quelli che devono smaltire qualcosa che non è andato bene nei mesi passati. Ma avrete una Luna fantastica già domani sera, nello Scorpione diventa primo quarto, preparatevi a fare una conquista.

Bilancia

Luna si fa sentire come una calda amante per l'uomo del segno, non è da meno Urano che stimola le donne, tutti siete o dovreste essere innamorati. Se non è così, succederà dopo il 7 agosto quando arriverà Marte nel vostro segno, altro che conquiste! Domani Venere entra in Cancro, non lasciatela andare prima di avere realizzato la felicità che meritate. Professioni favorite: esercito, comunicazioni, arte in tutte le sue espressioni.

Scorpione

Non fare oggi quello che potrai fare meglio domani o nei giorni successivi, settimane. Questo è il messaggio che manda la Luna prima di arrivare nel vostro segno. Sarà in fase crescente e quindi disponibile per aiutarvi in tutte quelle cose dove è necessario, per riuscire, poter contare anche sulla fortuna. Questa è “certificata” da Giove e Venere che si incontrano domani nel segno del Cancro. Nettuno vi capisce: non è facile allontanare i ricordi.

Sagittario

Nonostante Marte in Vergine e Venere in Gemelli (ultime ore) il giorno si conferma come fortunato. Concentratevi, puntate sulla questione che più vi interessa, agite con grande sicurezza in voi stessi e forse anche con più fiducia negli altri, non tutti siamo approfittatori. A fine giornata avrete in tasca una bella somma, il merito va tutto a Mercurio-Saturno, vincenti nel campo dei beni immobili. Comprate un garage come investimento. Amore, vittoria dei sensi, carnalità.

Capricorno

Impacchi sulla fronte per calmare il forte mal di testa che può essere provocato dalla Luna quadrata a Giove, aspetto che può indicare insufficienza epatica, digestione difficile e colite. A prescindere noi consigliamo un'alimentazione molto leggera per essere poi scattanti quando inizia l'opposizione di Venere dal Cancro, domani. Concluderete luglio con un primo quarto e con un primo incontro. Poi si vedrà.

Acquario

Sotto l'odierna Luna in Bilancia, vostro settore dei viaggi, bisogna partire, ritornare, viaggiare. Quel segno vi manda sempre amore, affetto, simpatia, protezione, aiuto. L'opposizione dal Leone interessa i rapporti stretti, collaborazioni, associazioni d'affari, la vita di coppia, ma anche molte possibilità di incontrare un affetto nuovo, se siete soli. Non potete restare soli, la vita vi chiede passione e sentimento, ma non fissatevi su una particolare idea o stato d’animo.

Pesci

Luglio si conclude con un grande avvenimento per il vostro segno, domani Venere lascia Gemelli per iniziare la congiunzione con Giove, in pratica avete due fortune astrali su cui contare per i vostri affari, relazioni di lavoro, questioni familiari e abitative, ma soprattutto sono previste gioie in famiglia. Chissà, una nascita forse, un matrimonio a sorpresa oppure dopo una lunga attesa durata 12 anni… Attenti solo a Marte, attività fisica e sport, macchine e motori, insetti.