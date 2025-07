Meteo, bomba d'estate. Giuliacci: "Fino a metà agosto", gli effetti sul tempo

29 luglio 2025 a

Colpo di scena nel meteo, con l'anticiclone africano che sembra ormai "sistemato per le feste", ironizza il colonnello Mario Giuliacci, mentre si fa avanti l'anticiclone delle Azzorre. Cosa comporta e cosa ci aspetta sul fronte delle previsioni meteo? Ebbene le proiezioni più recenti indicano che l'anticiclone nordafricano potrà latitare, fino a metà agosto, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . L'insistenza sull'Italia dell'Anticiclone delle Azzorre comporta che "le perturbazioni hanno più facilità a raggiungere il mare e a portare di quando in quando temporali e giornate ventose", osserva Giuliacci.

Crollo delle temperature e nubifragi: quanto dura la "burrasca di fine luglio"

Ma quando? "Questa perturbazione è giunta due giorni fa, e sta abbandonando l'Italia" con qualche rovescio residuo, forse anche al sud. "Ma venerdì" primo agosto "arriva un'altra perturbazione che porterà rovesci e temporali al nord, sabato 2 agosto rovesci e temporali anche al centro e tra domenica 3, lunedì 4 e martedì 5 agosto e qualche rovescio e temporale anche al sud e sulle isole", afferma il meteorologo. "Poi un'altra perturbazione sembra che potrà arrivare l'8 agosto sul nord d'Italia e poi si propagherà anche alle regioni centrali, e un'altra ancora il 10 sempre sul nord d'Italia e poi forse sul centro.". Insomma, con l'anticiclone delle Azzorre ecco le perturbazioni a movimentare l'estate degli italiani.