Meteo, nuvole e pioggia sull'Italia. Sottocorona e la perturbazione che rovina le vacanze

L’ultima settimana di luglio si è aperta con piogge su parecchie zone dell’Italia, un clima che sa poco di estate. Che cosa bisogna aspettarsi ora? A fare un quadro della situazione meteo è Paolo Sottocorona nel suo appuntamento su La7 prima di Omnibus: “Ci sono ancora queste nuvole che si stanno allontanando, potremmo considerarla una vera e propria perturbazione, visti gli effetti che ci sono stati ieri. Ancora interessano il nord-est, il medio versante adriatico, con dei fenomeni, ma tenete conto che continua ad allontanarsi, infatti sui settori occidentali il miglioramento c'è stato ed è anche abbastanza netto”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, martedì 29 luglio, complessivamente vede ancora fenomeni non più fortissimi, ma piogge moderate ancora sul versante adriatico, sul medio versante adriatico, poi in maniera isolata anche sulle zone alpine e prealpine, ma lì i fenomeni sono più quelli tipici del pomeriggio in cui si innesca qualche formazione di nuvole un pochino più consistenti. Deboli piogge possono arrivare a riguardare il resto del sud, fino alle zone del Gargano ci sono queste piogge. Ovviamente queste piogge molto probabilmente nel pomeriggio già non ci saranno più, infatti la previsione per domani, mecoledì 30 luglio, non trova più fenomeni su questa zona. Che succede però domani? Al sud qualche debole precipitazione, insomma c'è qualche nuvola, qualcosa in più in Sardegna, molto di più in Corsica, però al nord ritornano questi fenomeni localmente intensi, sono molto isolati, non ci sono zone estese con fenomeni forti, c'è qualche fenomeno isolato, però ci sono sull'Emilia, ci sono in Liguria, sul Veneto, un po' su tutte le zone, forse soltanto sul Piemonte e la Valle d'Aosta solo piogge deboli, però questa situazione arrivando alla giornata di giovedì 31 luglio si riduce molto, scompare quasi del tutto, rimane al nord qualche fenomeno isolato, qualcuno proprio fra Emilia e Romagna, però insomma sono veramente sporadici. Sul resto del centro e al sud forse qualche debolissima precipitazione, ma un tempo decisamente più stabile, quindi la tendenza nei prossimi giorni è a un tempo via via migliore”.

Infine Sottocorona si dedica alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Qualche recupero c'è al nord sul versante tirrenico, non sul versante adriatico, ci sono 6-7 gradi di differenza, perché su quello adriatico sono previste comunque ancora delle piogge, su quello tirrenico no e quindi le temperature date dalla stagione tendono a risalire piano piano, piuttosto lentamente e la tendenza per domani è sicuramente di un recupero sui versanti adriatici, perché oggi sono più basse e domani risalgono, direi stazionarie e con poche variazioni sulle altre zone, un piccolo aumento per quello che riguarda il sud”.