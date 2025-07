Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 29 luglio: tutti i segni

Branko 29 luglio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 29 luglio 2025.

Ariete

Donne. Un giorno al femminile, abbiamo Luna in opposizione dalla Bilancia che provoca emicrania alla donna del segno e non rende tranquillo il rapporto dell'uomo con la moglie o altre donne, ma c'è anche uno straordinario Sole con voi, portafortuna per le questioni finanziarie. Influssi molto interessanti per l'attività, sia libera che dipendente, una particolare attenzione alle associazioni commerciali. Venere vicina al Cancro comincia a rendervi gelosi e possessivi.

Toro

Basta seguire l'andamento delle banche e della borsa, governate dal Toro, e possiamo avere un'idea di come procedono i vostri affari finanziari. Possono sembrare instabili per Mercurio non collaborativo, tuttavia Luna passata in Bilancia può aprire oggi e domani uno spiraglio molto interessante, ma soprattutto rende astuti e veloci nelle decisioni. L'accento è pure solo a salute, ma niente di preciso. Anniversario di un amore? O di una sconfitta? Marte vi segue ovunque.

Gemelli

Passata la snervante Luna, il giorno vi accoglie con un cielo che è un inno al vostro segno, riuscirete a sfuggire a ogni trappola che mettono sulla vostra strada persone del vostro ambiente, e non solo professionale. Venere ancora per poco con voi, Urano è un cercatore d'oro, Mercurio nel regale Leone, questo è il momento di iniziare o di chiudere. Siete sempre un po' sospettosi quando qualcuno dice di amarvi, e lasciate andare via magari il vero amore.

Cancro

Luna irrequieta nella Bilancia, Saturno in opposizione - mal di testa, digestione faticosa, debolezza renale o delle ossa. Manca insomma l'energia fisica per portare a termine le iniziative. Consigliano di aspettare il 31 quando la Luna sarà splendida nello Scorpione, il punto della vostra fortuna e del vostro amore, come sarà confermato anche da Venere fresca e morbida nelle limpide acque del Cancro. Nessuno immagina quello che state per realizzare, in trappola cadranno gli avversari.

Leone

Protagonisti assoluti di un quadro astrale dipinto dalle stelle più belle e più produttive dello zodiaco, per non parlare del vostro grande astro Sole che insieme a Mercurio vi rende imbattibili nel lavoro. Luna invece, manda sicuri segnali di fortuna in amore, famiglia, amicizia, viaggi. Un grande fuoco è acceso, ripetiamo: Sole, Saturno, Urano, Marte. Da quanti anni non capita un cielo così? Molti. Una passione amorosa al top. Particolarmente favoriti i nativi dai 19 ai 40 anni. Divertimenti.

Vergine

Il fuoco nel segno che vi precede raggiunge anche la vostra famiglia, settore che presenta qualche nuovo problema da affrontare. Non tutto è così importante, così urgente, come credete. Prendetevi il vostro tempo, fate qualcosa prima di tutto per voi stessi, il vostro benessere fisico, la vostra bellezza. Dopo di voi, Luna transita oggi in Bilancia, settore del vostro patrimonio, soldi. Seguite i vostri desideri, aspirazioni, progetti. Luglio si concluderà con Venere innamorata.

Bilancia

Luna è arrivata nel segno e con lei chiuderete luglio. Dà molto amore per l'arte e per i piaceri, indole gaia e allegra, forte attrazione per il sesso opposto, gioia di creare insieme. Donne con questo aspetto. Luna-Venere, che diventa molto passionale grazie al trigono che si forma con Plutone in Acquario, trovano ammiratori. Ma siete voi che avete dato più importanza alle cose pratiche e forse avete fatto bene a portare avanti in segreto le trattative.

Scorpione

Forse non esistono più le belle avventure estive di una volta, sono spariti persino i pappagalli da spiaggia, come sento dire a Rimini. Sì, la gente fa tanto chiasso, si esibisce e mette in mostra, ma conclude poco. Voi no, andate sempre direttamente verso l'obiettivo prescelto, cosa che vi riuscirà anche in questo finale di luglio-inizio agosto. Avrete Venere e Marte splendidi, e il primo quarto di Luna nel vostro segno, un vulcano è pronto ad esplodere nel vostro cuore.

Sagittario

L'Ariete dice: io andrò, Leone: io sono arrivato, Sagittario: io andrò più lontano! Il fattore comune dei segni di fuoco è questa certezza di riuscire, di arrivare, di vincere. I pianeti che rappresentano le autorità sono in postazione favorevole, avrete appoggi importanti di specialisti nel ramo che vi interessa. Luna è diventata ottima in Bilancia per concludere un affare, protegge le partenze. L'amore ritorna ad essere la grandissima forza del vostro oroscopo, divertitevi anche.

Capricorno

La Bilancia è il segno che "governa" il vostro successo, oggi è arrivata la Luna in quel segno e annuncia soddisfazioni professionali e finanziarie, ma chiede di osservare l'ambiente e le persone da dietro le quinte. Un allontanamento farebbe bene anche alla salute, Giove vi vorrebbe più internazionali. Avete l'impressione, quando osservate il mondo davanti ai vostri occhi, di vivere in un paese invaso: allora vi dovete un po' ribellare, un po' venire a patti. Bisogno di mare.

Acquario

Che bella Luna, Venere, Urano! L'amore vive un altro momento di questa estate che comincia però a cambiare aspetti, di stelle per voi diventano molto "pratiche", significa che sarete in prima linea nella corsa al successo. Non solo viaggi e incontri di affari, Venere porta un'amante agli uomini del segno, Marte assicura felicità alle donne Acquario, che ci metteranno anche qualcosa di personale. Tra pochi giorni inizia un aspetto mai visto: Plutone-Marte in trigono.

Pesci

Alla vigilia di una nuova stagione d'amore. Oggi Luna è già molto interessante in Bilancia, ma quando andrà in Scorpione e diventerà fase primo quarto tutto potrà succedere. Venere è pronta a fare un tuffo nelle acque del Cancro dove comincerà a mandare raggi fortunati anche per la vostra carriera e i vostri affari. È importante liberare di tanto in tanto la mente, perché dopo Ferragosto vi attende un periodo di intensa attività mentale... Aprite il cuore, godetevi la vita..