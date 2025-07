Meteo, estate stravolta. Giuliacci : "Succedeva 50 anni fa", cosa ci aspetta ad agosto

28 luglio 2025 a

Un "fatto enorme" irrompe nella situazione meteorologica dell'Italia mentre ci apprestiamo a lasciare luglio per entrare nel mese estivo per eccellenza, agosto. Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci e le tendenze fino a 15 giorni contengono una "notizia di rilievo: ci sarà l'anticiclone delle Azzorre", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Cosa comporta? Innanzitutto va detto che l'anticiclone delle Azzorre resisterà fino al 10 di agosto, 15 giorni continui. "È un fatto direi enorme, perché questo avveniva 30-50 anni fa", spiega Giuliacci.

In seguito, il meteorologo elenca i vantaggi: "L'anticiclone delle Azzorre è molto più umide di quello africano e quindi porterà temperature gradevoli, dei massimi tra 28-32 gradi, fino alla prima decade di agosto". Gli svantaggi? "Il mare e la montagna purtroppo dovranno fare i conti con frequenti giornate piovose", spiega Giuliacci.

Le piogge saranno più probabili su Triveneto, Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia garganica. "In pratica nei prossimi 10 giorni avremo 4 perturbazioni fino al 6 di agosto" mentre tra il 7 e l'8 di agosto "sembra arrivare un'altra perturbazione che dovrebbe interessare le regioni di Nord-Est e le regioni adriatiche". Insomma, un inizio di agosto movimentato.