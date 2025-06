4 di sera, Daniele Capezzone contro Zan: "Per gli italiani il pericolo siete voi"

Luca De Lellis 04 giugno 2025 a

a

a

Se in Parlamento lo scontro tra governo e opposizione sulle misure contenute nel decreto sicurezza, approvato da una maggioranza di 109 voti favorevoli del Senato nella seduta odierna, ha assunto contorni rissosi, non è stato così pacato nei toni neanche il duro confronto sul tema avvenuto nello studio di 4 di Sera tra Daniele Capezzone e Alessandro Zan. Il direttore editoriale di Libero non va molto per il sottile e accusa la sinistra alla quale appartiene l'europarlamentare dem di non essere a contatto con la realtà quotidiana dei cittadini: "Vi do una notizia, la gente ritiene pericolosi voi con le vostre giustificazioni che avete dato su troppe cose, e quando fate la scenata in Senato non vi crede nessuno perché dopo 2 ore prendete il trolley e tornate nel collegio di residenza".

L'esponente del Pd, noto per il suo sostegno alla comunità LGBT, infatti aveva precedentemente etichettato il provvedimento attuato dal governo come in controtendenza rispetto all'esistenza di un sistema democratico. Un atto di repressione del dissenso. Capezzone non ci sta a questo racconto: "Questi sono matti. Ma voi veramente pensate di recuperare il consenso degli italiani dando l'impressione di strizzare l'occhio agli occupanti di casa, a padri e madri che usano i bimbi come scudo umano per fare scippi e rapine, a chi ti blocca il traffico mentre tu stai portando tua madre a fare la chemioterapia? La disobbedienza civile è una cosa molto seria, ma implica il fatto che chi fa disobbedienza civile si autodenuncia per il reato che commette e pretende anche di passare il guaio legale, mentre voi difendete quelli che vogliono fare casino e poi "chiamano papà", cioè il Pd, per non avere conseguenze legali. Voi capite che tutto questo fa arrabbiare le persone?".

Risse sfiorate, urla e sit in: scontro sulla sicurezza



Daniele Capezzone a #4disera: "1 italiano su 4 rinuncia ad uscire la sera per paura" pic.twitter.com/Jqrl9Zissq — 4 di sera (@4disera) June 4, 2025

L'ospite del conduttore Paolo Del Debbio è in vena di consigli: "Voi che accusate la destra di essere destra autoritaria, fatevi un giro per strada: la gente vuole molto di più in termini di sicurezza. Quelle che voi considerate misure forti da tanti cittadini, inclusi cittadini di sinistra normali, sono considerate ancora troppo poco". E poi chiude con un dato relativo al rapporto Censis sulla sicurezza fuori casa: "75 uomini su 100 vuol dire 3 su 4 sono impauriti la sera tornando a casa, per le donne giustamente è l'81% 4 su 5, un italiano su 4 rinuncia a uscire la sera per paura e hanno paura non solo dello (2:25) scippo, hanno paura che qualcuno gli faccia male per prendergli 50 euro, ti spaccano la testa, ma l'avete capito o no?".