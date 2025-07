Israele, perquisita la casa di Chef Rubio dopo i post choc: sequestrati pc e chiavette Usb

22 luglio 2025 a

a

a

La procura della Repubblica di Roma ha disposto una perquisizione domiciliare e personale nei confronti di Gabriele Rubini, conosciuto come chef Rubio, per l'ipotesi di reato di 'propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa'. Il provvedimento è stato eseguito lo scorso 17 luglio dagli investigatori della Digos della questura di Roma. La polizia durante la perquisizione nell'abitazione di Rubio ai Castelli Romani ha sequestrato un computer portatile. La perquisizione è stata eseguita dopo che chef Rubio il 21 e 22 maggio aveva pubblicato due post su X in seguito all'attentato all'ambasciata di Israele a Washington, dove morirono due funzionari, in cui scriveva: "Morte ai diplomatici complici del genocidio in atto da 77 anni, morte agli invasori e a chi li finanzia, morte al colonialismo, suprematismo, razzismo e odio antimusulmano. Morte quindi al sionismo e alla colonia ebraica. Lunga vita alla Palestina e ai nativi semiti palestinesi".

Chef Rubio, il post choc: rilancia l'arruolamento del braccio armato di Hamas

Rubini sarebbe stato anche accompagnato nel commissariato di Frascati e trattenuto per alcune ore. A darne notizia su Facebook è stato l'attivista Alberto Fazolo, portavoce di Rubio, secondo cui la polizia voleva "acquisire informazioni sulle sue attività telematiche, nonché cercare all'interno delle sue chat private di Telegram e Signal. Al momento Gabriele è privo di strumenti elettronici e fino al dissequestro non ha accesso ai propri profili, chat e cloud (non sono stati chiusi). Per questo motivo ha chiesto a me di riportare ciò. Gabriele è libero, ci tiene a garantire che sta bene, ma per un po' non avrà modo di comunicare attraverso i suoi canali o recapiti. Pertanto, inutile cercarlo". Per Fazolo, perquisizione e successivo sequestro sarebbero riconducibili in particolare a due post pubblicati su X in maggio da Rubio e riferiti all'attentato all'ambasciata israeliana a Washington.