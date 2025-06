Rubio attacca Il Tempo su Iran e Islam: "Cerno a cuccia". Oscurato (poi riattivato) il profilo X

17 giugno 2025 a

Il caso Rubio non si placa. E ora intervengono anche i moderatori del social X. Solo una manciata di ore dopo lo scontro social con il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, il social X ha bloccato il profilo dell'ex cuoco tv, ora attivista ProPal. Sebbene non è ancora chiaro se la decisione di X sia collegata o meno alla querelle social, sulla pagina X di Rubio c'era scritto che "in seguito a una richiesta legale abbiamo oscurato @rubio_chef". Dopo un paio d'ore, però, l'account X di chef Rubio è stato riattivato e ora è perfettamente funzionante.

Ma vediamo cos'era successo in precedenza. Tommaso Cerno, il direttore del quotidiano Il Tempo, ha pubblicato un post su X scrivendo "Khamenei è l’opposto esatto di ciò che per me è l’umanità, la democrazia, perfino la religione. La sua fine sarebbe e sarà un bene per tutti». Nel caleidoscopio di risposte una è spiccata sulle altre. L’ha postata proprio Chef Rubio: «Disse quello che non sapeva un cazzo in materia». A quel punto Cerno controreplica: «Ringrazio Chef Rubio per le lezioni di vita che mi dà sul terrorista Khamenei e sull’islamismo fanatico e sulla democrazia. Quando vorrò imparare a cucinare una frittata o una salsa per qualche programma tv di cucina mi rivolgerò alle sue competenze». La risposta di Rubio non si fa attendere: «Dai da bravo accuccia ora». E l'ultima replica di Cerno: «Il fascistello rosso. Accuccia non lo dico nemmeno al mio cane - ha scritto Cerno - Questa è la sinistra di oggi». Poi la decisione di X...