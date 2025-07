Chef Rubio, il post choc: rilancia l'arruolamento del braccio armato di Hamas

Tommaso Manni 09 luglio 2025 a

a

a

La battaglia di Chef Rubio per la Palestina e contro Israele è ormai arcinota. Sul suo profilo Telegram l’ex chef della tv ha rilanciato un post del profilo X Warfare Analysis che a sua volta ripostava un annuncio delle Brigate Al Qassam. “Abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere milioni di messaggi di sostegno, solidarietà e incoraggiamento, nonché di voglia di lottare al nostro fianco. Le richieste di adesione e di arruolamento in qualsiasi possibile sforzo contro il nemico stanno arrivando da tutte le nazioni della nostra Ummah (la comunità di musulmani, ndr.), senza eccezioni”, recita l’annuncio.

Ex brigatisti e terroristi dei Fratelli Musulmani: chi c'è dietro la moschea di Roma

Ma chi sono le brigate Al-Qassam? Sono state create nel 1991 sotto la direzione di Yahya Ayyash e sono state denominate così in onore a ʿIzz al-Dīn al-Qassām. Obiettivo principale era quello di creare un gruppo militare efficace a sostegno di Hamas, che, all’epoca, consisteva principalmente nel bloccare i negoziati nati dagli accordi di Oslo. Poi, all’inizio della seconda Intifada, il gruppo divenne uno dei principali obiettivi di Israele. Alcune unità delle Brigate prima operavano principalmente in Cisgiordania dove vennero praticamente annientate nel 2004 attraverso diverse operazioni del’Idf, le forze di difesa israeliane. Da quel punto in poi Hamas decise di concentrare le proprie forze nella Striscia di Gaza, considerata la sua roccaforte.

Rubio attacca Il Tempo: "Cerno a cuccia". Oscurato (poi riattivato) il profilo X

Nell'ottobre 2023 le BrigateʿIzz al-Dīn al-Qassām annoveravano circa 20 000 combattenti, e sono formate da 5 brigate che a loro volta sono divise in 30 battaglioni. Le Brigate sono nella lista delle organizzazioni terroristiche di Unione europea, Stati Uniti d'America, Australia, Regno Unito e Israele. Oggi, evidentemente, le Brigate sono a corto di uomini e così è partita la campagna di arruolamento.