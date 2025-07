Raoul Bova e Rocio "si sono detti addio": l'indiscrezione che spiazza i fan

Alice Antico 12 luglio 2025 a

Dopo 12 anni di relazione e due figlie, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales avrebbero messo fine al loro rapporto. A svelarlo è Gabriele Parpiglia, che nelle scorse ore é tornato sull'argomento sostenendo che la coppia abbia deciso di separarsi definitivamente e di non vivere più sotto lo stesso tetto. “È finita pochi giorni fa. Niente più crisi da superare, niente separazioni in casa dove vince il silenzio”, ha scritto Parpiglia, spiegando che, mentre Rocío ha sopportato il silenzio fino alla fine, Raoul avrebbe tentato di ricucire il rapporto senza riuscirci più. La rottura, secondo il giornalista, non sarebbe dovuta a tradimenti, bensì a incomprensioni accumulate nel tempo, che alla fine hanno creato un "vicolo cieco sentimentale".

“Lei ha ‘tenuto’ la corda fino alla fine con il silenzio, lui ha tentato di ricucire ma non ce l’ha fatta più. I due si sono detti addio”, racconta Parpiglia, che sottolinea con enfasi come il filo che li teneva uniti si sia ormai spezzato. In aggiunta, una conferma indiretta della separazione arriva da un evento di qualche giorno fa, nel quale Bova si sarebbe presentato da single: si tratta della festa dello stilista Francesco Scognamiglio a Palazzo Reale, dove, secondo testimoni, avrebbe scambiato “più di una dolce parola con una ragazza bionda". Dunque, i segnali erano già evidenti da tempo: sui social non appaiono più foto insieme, in estate i paparazzi hanno fotografato le due figlie, Luna (2015) e Alma (2018), ora solo con uno dei genitori; erano mesi che circolavano indiscrezioni sulla loro convivenza “separata in casa", ed oggi ufficialmente confermata.