Fedez, "lunga progettazione": le confessioni choc sul tentato gesto estremo

Pubblicando foto che ritraggono stralci del suo primo libro, Fedez è tornato a far parlare di sè e della fine del suo matrimonio. Dalla rottura della storia d'amore con Chiara Ferragni al Sanremo del bacio della discordia con Rosa Chemical; dall'ultimo Festival (quello del riscatto) al tentato gesto estremo: il rapper ha anticipato alcuni passaggi attraverso cui vuole offrire la sua versione dei fatti più chiacchierati del gossip italiano. "Del suicidio": si intitola così uno dei capitoli spoilerati su Instagram. "Questa che leggerete è la storia di uno che non ce l'ha fatta", ha scritto l'artista, a corredo del racconto choc sul tentato suicidio: "Non è il salto. Non è il colpo. Non è l'atto in sé. È tutto quello che succede prima. È la gestazione. Figlia di un lungo periodo di progettazione di tale atto. Un feto che cresce nel buio del cranio, che ti sussurra piano, ogni giorno, 'basta'".

Fedez ha scritto anche del tribolato rapporto con gli psicofarmaci e di aver pensato al gesto estremo dopo averli mollati "di botto come si butta via un pacchetto di sigarette vuoto. Uno dice 'sono solo pillole'. Ma quelle bastarde erano diventate la mia pelle, la mia lingua, il mio pensiero. E quando le ho mollate il mio cervello ha cominciato a urlare. Come quando ti disintossichi dall'eroina. Dieci giorni. Crampi. Le gambe come blocchi di carne molle. I sogni si mangiavano la realtà. Mi svegliavo e non capivo se ero sveglio o solo in un altro livello di inferno". Tornare al Festival di Sanremo non è stato facile, soprattutto perché il rapper si sentiva "incapace di gestire il caos, ma anche in mille altri posti" come "su tutti i letti d'ospedale" o "davanti alle facce che ho lasciato che si coprissero di lacrime".