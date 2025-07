 "Ce la può fare": la profezia di Mannheimer sul partito di Musk

Luca De Lellis 07 luglio 2025 a

a

a

Da “c’eravamo tanto amati” a possibili rivali politici. Donald Trump non ha per nulla gradito l’idea di creare un terzo partito politico - l'America Party - negli Stati Uniti concepita nel giorno dell'Indipendenza dal suo ex scudiero Elon Musk. Molti si domandano legittimamente se il suo non sia uno dei tanti bluff postati sul suo social “X” per creare un po’ di scompiglio e di attenzione mediatica nei suoi confronti. Altri, come il noto sondaggista Renato Mannheimer, credono che invece quella del capo di Tesla un’impresa fattibile più che una velleità, in virtù dei suoi due principali punti di forza: i media e il denaro. Perché il suo vero orizzonte da raggiungere, secondo l’ospite di L’aria che tira estate su La7, è provare a “dare fastidio”, in particolare all’amministrazione repubblicana con la quale ha rotto.

#iltempodioshø

“Ha un sacco di soldi per finanziare la campagna e i soldi nelle campagne elettorali americane sono importantissime. Tuttavia, fondare un vero partito in America, come in Italia, non è semplice. Bisogna organizzarsi localmente, bisogna avere il tempo di battere il territorio”, ammette Mannheimer interpellato dal conduttore Francesco Magnani. Insomma, anche per uno che può tutto, strutturare una terza forza credibile in America è dura. Anche perché, come ha ricordato Trump esorcizzando un po’ la questione, “i terzi partiti non hanno mai funzionato davvero”. Il sondaggista spiega perché: “L'America è fatta di 50 stati, uno diverso dall'altro, con popolazioni, motivazioni ed etnie diverse. Non è facile da organizzare una cosa del genere”.

Musk lancia America Party. Sondaggio-bomba: quanti voti può prendere

Ma quello che può sfuggire all’attenzione di un occhio distratto, secondo il parere di Mannheimer, è che “l'obiettivo di Musk è fare eleggere quel piccolo numero di parlamentari che possa sconvolgere la maggioranza repubblicana di oggi”. L’ospite della trasmissione di La7 si lancia in una previsione: “Non riuscirà a fare un grande partito, tutto può succedere nella vita ma è difficile, ma riuscire a dare fastidio a Trump ce la può fare”.