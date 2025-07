Trump a Musk: "Ridicolo fondare un terzo partito". L'attacco sulle auto elettriche

07 luglio 2025 a

Uno contro l'altro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di considerare "ridicola" la decisione di Elon Musk di ''fondare un terzo partito". Parlando con i giornalisti, Trump ha detto che "abbiamo avuto un enorme successo con il Partito Repubblicano. I Democratici hanno perso la bussola, ma è solo un sistema partitico. E credo che fondare un terzo partito non faccia altro che aumentare la confusione". Parlando di Musk, Trump ha detto che "può divertirsi, ma penso sia ridicolo" fondare un terzo partito, perché "i terzi partiti non funzionano mai".

Il giudizio sull'ex uomo di fiducia è durissimo. "Mi rattrista vedere Elon Musk aver perso il controllo e andare completamente 'fuori dai binari", diventando essenzialmente un disastro nelle ultime cinque settimane. Vuole persino fondare un Terzo Partito Politico, nonostante non ci sia mai riuscito nessuno negli Stati Uniti", scrive Trump sul suo social Truth. "L'unica cosa a cui servono i Terzi Partiti e la creazione di caos completo e totale, e ne abbiamo abbastanza con i Democratici di Sinistra Radicale, che hanno perso la fiducia in se stessi e la testa!", ha aggiunto Trump ricordando poi che "i Repubblicani, d'altra parte, sono una 'macchina' fluida, che ha appena approvato la legge più grande del suo genere nella storia del nostro Paese. È una legge grandiosa, ma, sfortunatamente per Elon, elimina i ridicoli incentivi sui veicoli elettrici (EV), che avrebbe costretto tutti ad acquistare un'auto elettrica in breve tempo. Mi sono opposto fermamente a questo fin dall'inizio. Ora le persone possono acquistare ciò che vogliono: auto a benzina, ibride (che stanno andando molto bene) o nuove tecnologie man mano che emergono". Intanto c'è attesa per capire di più del progetto America Party del miliardario di Testa e Space X.