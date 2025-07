Elon Musk, quanti voti può prendere il suo partito: il sondaggio clamoroso

06 luglio 2025 a

Elon Musk lascia America Party, una discesa in campo annunciata dopo lo strappo con il presidente americano Donald Trump. Ma quanti voti può prendere il partito di mr Tesla e fondatore di Space X? E quanti americani sono disposti a dare fiducia a Musk? Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Quantus Insights alla vigilia dell'annuncio e riportato dal britannico Independent circa il 40 percento degli americani appoggerebbe il progetto che sfida repubblicani e democratici. Il 14 per cento ha dato come "molto probabile" il suo voto o sostegno mentre il 26 ha affermato che sarebbe "abbastanza probabile". Porta chiusa a Musk dal 38 per cento del campione. Incerto il 22.

In totale, dunque, il 40 per cento degli intervistati vede di buon occhio il "terzo partito" di Musk. A dare cifre è anche Grok, l'Intelligenza artificiale di X, il social acquistato dal miliardario nato in Sudafrica. L’algoritmo stima che una simile formazione possa assestarsi tra il 5 e il 10 per cento.