Nicola Porro, come sarà il partito di Musk: "Da alleato ad avversario di Trump"

Shock Elon Musk: Nicola Porro ne è sicuro, come sempre il patron di Tesla sarà un vero terremoto. La sua decisione di fondare l’American Party, in aperta contrapposizione con il suo ormai ex amico Donald Trump, spariglierà le carte della politica americana anche se con qualche punto interrogativo. Nella sua Zuppa di Porro, il giornalista e conduttore Mediaset infatti analizza la mossa di Musk: “Vedremo di che cosa si tratterà. Dice che l'America Party è nato per ridare libertà agli americani e devo dire che questo è piuttosto in contrasto con l'idea che lui fino a pochi momenti fa era uno degli uomini fondamentali dell'amministrazione di Donald Trump – spiega – e questo vi è un po' di contraddizione”.

Poi le posizioni del patron di X: “Anche se ben sappiamo che le posizioni di Elon Musk sia sull'immigrazione, sia sul woke, lui è perfettamente d'accordo con Trump. Ma sulle questioni economiche, sul budget, sulla bellissima legge del budget come l'ha definita Trump e sui dazi, le posizioni di Elon Musk sono completamente diverse rispetto al MAGA”.

Contraddizioni su contraddizioni e poi, per Porro, infine c’è anche una nota divertente: “Bisogna sempre ricordare che è nato a giugno del 1971 a Pretoria in Sudafrica – sottolinea – quindi non ci sarà mai la possibilità per le regole costituzionali fondamentali americane che lui possa diventare Presidente degli Stati Uniti perché occorre essere nato in America”.