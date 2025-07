In Onda, Musk si fa il partito. La rivelazione di Stroppa e il retroscena: scontri con la politica romana

05 luglio 2025 a

a

a

Andrea Stroppa, uomo in Italia di Elon Musk, oggi era alla Versiliana ed è stato intervistato da Nicola Campagnani, giornalista di In Onda, talk show di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Questo il racconto dell’inviato: “Stroppa innanzitutto ci ha detto che ha visto recentemente Musk, l'ha visto nel suo ufficio alle prese con le sue aziende, con l'intelligenza artificiale. Ha detto che in questo momento dorme nel suo ufficio, un elemento che conferma questo momentaneo divorzio dalla politica americana. Però da questo palco ha anche detto che Musk intende fare un partito nel prossimo futuro, cosa che Stroppa, dice, però sconsiglierebbe. E’ importante però parlare di tutto questo in Italia perché molti sono stati i riferimenti alla politica italiana e anche a un divorzio parallelo che si è prodotto tra Musk e il governo di Meloni. Ricorderete che si parlava di un accordo su Starlink probabilmente naufragato, Stroppa ha detto che Musk si è scontrato con la politica romana e alla fine ha concluso questo incontro con un riferimento abbastanza criptico a un qualche ministro dicendo che se ci si accorge che un ministro non è abbastanza competente uno non deve vergognarsene può anche cacciarlo via. Insomma se è lui il portavoce di Musk è anche un po' un'indicazione pericolosa”.