Fedez si sbottona: "Repulsione per il passato". Cosa confessa su Clara

In un’inedita giornata condivisa con il creator Gabriele Vagnato, Fedez ha aperto il suo cuore, raccontando cosa ha significato per lui “distruggere tutto” dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper non ha usato mezzi termini per descrivere ciò che è stato: "Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki", ha detto. Secondo il suo racconto, questa scelta ha segnato un nuovo inizio: "È bello perché anche dalle macerie puoi ricostruire cose belle", ha continuato il rapper. Anche perché, a detta sua l’impronta profonda del divorzio lo ha spinto a guardarsi con occhi diversi: "Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla. Ho la repulsione per la mia vita passata", ha confessato.

Così, Fedez ha ammesso di non voler più recitare la parte del “ragazzo perfetto”, raccontando di un cambiamento che richiede abitudine, e che è partito dalla sua separazione: “Ho dei giorni prestabiliti per vederli”, ha detto riferendosi ai figli Leone e Vittoria. “Sono fortunato nel poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione.” Poi, la confessione più scomoda: “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione… Ti piange il cuore, non è semplice, ma abbiamo spiegato loro tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia", ha concluso. Nel corso delle 24 ore con Vagnato, Fedez ha ribadito anche di aver smentito le voci che lo legavano a distanza a Clara, trasmettendo un messaggio chiaro: nessun nuovo flirt, solo un percorso di auto-riscoperta.