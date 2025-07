Kate Middleton: la lotta contro il cancro "come un ottovolante". Qual è "il periodo più difficile"

02 luglio 2025 a

Combattere contro il cancro è "come un ottovolante. Alti e bassi". A dirlo, definendola "un'esperienza che ti cambia la vita" è la principessa Kate Middleton, oggi in visita al Colchester Hospital, nell'Inghilterra orientale. Kate, moglie del principe William e madre di tre figli, aveva rivelato nel marzo 2024 la sua malattia, senza però mai specificarne il tipo. A gennaio, poi, aveva annunciato di essere "sollevata" e di essere in remissione. All'epoca la futura regina aveva spiegato di essere rimasta "concentrata sulla sua guarigione" e aveva così mostrato un suo lato più intimo, rompendo il protocollo e dimostrando che si possono lanciare messaggi anche se si trascorre la maggior parte del proprio tempo a Buckingham Palace.

Avere un cancro, secondo la principessa, è "un'esperienza che cambia la vita sia per il paziente che per le famiglie". "Non ti rendi necessariamente conto, soprattutto la prima volta, di quanto impatto avrà", ha ammesso. "Devi trovare la tua nuova normalità, e questo richiede del tempo", ha specificato Kate. Guarire e percorrere la strada verso la guarigione è "come essere sulle montagne russe. Si attraversano momenti difficili", ha aggiunto rivolgendosi a pazienti, volontari e al personale del Centro Oncologico dell'ospedale.

"Ti fai coraggio, mostrando un certo stoicismo durante il trattamento, la cura è finita e pensi: 'Posso andare, tornare alla mia vita normale', ma in realtà, il periodo successivo è davvero difficile", ha insistito la principessa del Galles, parlando della necessità di un supporto concreto per i pazienti che vivono sulla loro pelle quella difficoltà. Da quando ha annunciato la sua remissione, la futura regina ha gradualmente ripreso le sue attività ufficiali. Tuttavia, a metà giugno, ha deciso di non partecipare alle corse di cavalli del Royal Ascot per cercare appunto "il giusto equilibrio" dopo il cancro.