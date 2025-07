Mimmo Lucano decaduto da sindaco di Riace: il tribunale applica la Severino

01 luglio 2025 a

a

a

Mimmo Lucano è decaduto da sindaco di Riace. I giudici del Tribunale di Locri hanno pubblicato la sentenza che accoglie il ricorso presentato dal Prefetto di Reggio Calabria. Le toghe, fa sapere il Quotidiano l'Altravoce, hanno applicato la Legge Severino. La decadenza scatta a seguito della condanna definitiva a un anno e sei mesi per Domenico Lucano detto Mimmo nel processo “Xenia” sulla gestione dei progetti di accoglienza dei migranti a Riace per falso in atto pubblico. Sentenza diventata definitiva con la conferma della Cassazione a febbraio.

Il libro di Salis è un flop su Amazon e lei se la prende con le nozze di Bezos

Il Consiglio comunale di Riace, a maggioranza, aveva votato contro la presa d’atto della decadenza di Lucano. Il Prefetto tuttavia aveva comunque avviato l’azione popolare davanti al giudice ordinario. Oggi la sentenza che applica la decadenza dalla carica. Lucano - europarlamentare di Avs - ha facoltà di presentare appello e portare la vicenda fino alla Corte di Cassazione.